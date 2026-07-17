Почему Земля не перегрелась за миллионы лет: ученые сделали важное открытие

Оказывается, у нашей планеты есть природный "термостат", который регулирует температуру поверхности.

Исследователи выяснили, каким образом Земля на протяжении более 60 миллионов лет поддерживала климатическое равновесие. По их данным, важную роль в этом играет скрытая взаимосвязь между уровнем моря, содержанием фосфатов в океане и накоплением углерода на морском дне.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показывают, что изменения уровня мирового океана напрямую влияли на климат планеты.

Главным элементом этого механизма оказался фосфат – жизненно важное питательное вещество для морских организмов. Когда уровень моря был высоким, обширные мелководные шельфы удерживали фосфаты в донных отложениях. В открытый океан поступало меньше питательных веществ, снижалась численность морских организмов, а значит, уменьшалось и количество органического углерода, который оседал на дно. В результате в атмосфере накапливался углекислый газ, а климат становился теплее.

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При снижении уровня моря процесс разворачивался в обратную сторону. Фосфатов в океане становилось больше, морская жизнь активнее развивалась, а после гибели организмов значительная часть углерода захоранивалась в донных отложениях. Это позволяло удалять CO₂ из атмосферы, постепенно охлаждая планету.

По расчетам ученых, наиболее эффективно этот природный механизм работал, когда уровень моря был на 10–40 метров выше современного. Именно в таких условиях в морских осадках захоранивались максимальные объемы углерода, что сдерживало потепление на протяжении миллионов лет.

Авторы исследования считают, что этот естественный цикл стал одним из ключевых факторов, благодаря которому климат Земли оставался пригодным для жизни. Новые данные также помогут лучше понять, как океаны реагируют на современные изменения климата и каким образом они могут влиять на концентрацию углекислого газа в будущем.

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