Сентябрь уже как лето: синоптик объяснил, как меняется климат в Украине

Лето в Украине становится длиннее и жарче, а погодные явления – всё более экстремальными.

В последние десятилетия климат в Украине заметно меняется. Жаркие периоды длятся дольше, а сентябрь всё чаще напоминает полноценный летний месяц. Например, в Черкасской области за последние 30 лет количество жарких дней увеличилось почти вдвое – с 11 до 21. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

По данным эксперта, июнь этого года стал самым тёплым за всю историю наблюдений в Западной Европе и вторым самым тёплым в мире.

По словам специалиста, причиной такой погоды является глобальное потепление. Каждая новая волна жары формируется уже на фоне более высокой средней температуры, что повышает вероятность температурных рекордов.

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В то же время глобальное потепление означает не только больше жарких дней, но и рост количества опасных погодных явлений. Теплый воздух способен удерживать больше влаги, поэтому после продолжительной жары резкое поступление холодного воздуха часто провоцирует мощные грозы, шквалы, град и ливни.

Именно из-за этого погода всё чаще переходит от длительных засух к кратковременным, но очень интенсивным дождям, которые могут вызывать подтопления. Особенно уязвимыми остаются города, где асфальт и застройка мешают воде быстро впитываться в почву.

Постригань подчеркнул, что рекордные ливни, подобные тем, которые произошли в Одессе в 2024 году или в Черкасской области в 2023-м, могут повторяться и в других регионах страны.

Смертоносный ливень в Одессе 2025 года – что известно

В конце сентября прошлого года Одессу накрыл беспрецедентный ливень, который привел к масштабному наводнению. Улицы города оказались под водой, а в отдельных районах ее уровень достигал нескольких метров. Стихия унесла жизни многих людей, среди которых был и ребенок. Значительные повреждения получили сотни домов, а десятки автомобилей были затоплены – водители оставляли транспорт прямо на дорогах, спасаясь от стремительного потока.

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