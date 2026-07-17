Прорыв в космосе: ученые впервые обнаружили атмосферу на 'живой' планете

Астрономы впервые подтвердили наличие атмосферы вокруг каменистой экзопланеты LHS 1140 b, расположенной в зоне, где могут существовать условия для жизни.

Международная группа астрономов впервые обнаружила атмосферу вокруг каменистой экзопланеты, находящейся в так называемой "зоне жизни" своей звезды. Речь идет о планете LHS 1140 b, которую считают одним из самых перспективных кандидатов для поиска внеземной жизни, пишет The Independent.

Открытие стало первым подтверждением наличия атмосферы у планеты земного типа, расположенной в области, где температура потенциально позволяет существование жидкой воды.

Исследователи зафиксировали утечку гелия из верхних слоев атмосферы LHS 1140 b с помощью наземного телескопа в Чили. Именно это позволило подтвердить, что планета не утратила свою газовую оболочку.

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Ученые отмечают, что атмосфера является одним из ключевых условий для возможного существования жизни, поскольку она помогает поддерживать температуру, защищает поверхность от космического излучения и может содержать необходимые для жизни газы.

Следующим этапом исследования станет наблюдение за LHS 1140 b с помощью космического телескопа James Webb. Ученые планируют проверить, насколько стабильна атмосфера планеты, а также выяснить, содержит ли она водяной пар или другие соединения, которые могут свидетельствовать о пригодности для жизни.

Другие новости космоса

Как сообщал УНИАН, NASA готовится к беспрецедентной попытке спасти космический телескоп Swift, который почти 22 года работал на орбите Земли, но сейчас стремительно теряет высоту и приближается к верхним слоям атмосферы. Как пишет издание space.com, космическое агентство готово потратить около 30 млн долларов на миссию по спасению телескопа.

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