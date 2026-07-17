В Латвии заявили, что некоторые страны ЕС зарабатывают на войне в Украине 'безумные средства'

Премьер-министр Латвии отметил, что игнорирование "теневого флота" и продаж российского СПГ способствует финансированию военной машины Кремля.

Для некоторых стран Европы война между Россией и Украиной превратилась в значительный источник доходов. Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, сообщает Reuters.

"Некоторые (европейские) страны зарабатывают на этом большие деньги. Вопрос в том, чего вы хотите: зарабатывать деньги или добиться мира? Иметь и то, и другое одновременно не получится", – цитирует агентство слова политика.

Премьер Латвии критикует позицию отдельных стран в отношении санкций. Речь идет, в частности, о блокировании принятия 21-го пакета санкций против России. Этот документ предусматривает введение ограничений в отношении 250 физических и юридических лиц, а также ужесточение санкций в отношении российского сжиженного природного газа (СПГ).

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Кулбергс обвиняет, в частности, Болгарию. По его мнению, наложение вето на отдельные положения санкционного пакета фактически означает соучастие в гибели украинских военных и мирных жителей.

Премьер Латвии также подчеркнул, что бездействие в отношении российского "теневого флота" и экспорта российского СПГ продолжает подпитывать "российскую военную машину".

Санкции против России – последние новости

15 июля страны Евросоюза третий день подряд не смогли договориться о новом пакете санкций против РФ, что вынудило их временно заморозить верхний предел цен на российскую нефть еще на неделю. По информации двух дипломатов ЕС, послы государств-членов решили перенести дальнейшие переговоры на 22 июля. При этом они согласились еще на неделю оставить без изменений предельную цену на российскую нефть – на уровне 44,10 доллара за баррель, по крайней мере до 23 июля.

Среди тех, кто блокирует принятие нового пакета санкций, называли Грецию. По данным Financial Times, таким образом она стремится защитить судоходную компанию Dynagas, принадлежащую греческому бизнесмену Джорджу Прокопиу.

Ранее в проект 21-го пакета санкций уже внесли ряд изменений. В частности, из документа исключили предложение о запрете импорта российской рыбы и смягчили ограничения на выдачу виз бывшим военнослужащим РФ.

Несмотря на неоднократные задержки с согласованием, 21-й пакет санкций считается одним из самых жестких. Он предусматривает включение в санкционные списки дополнительных лиц, причастных к российской агрессии, а также расширение ограничений в отношении банков и судов, используемых для обхода санкций и транспортировки российской нефти.

Напомним также, что недавно сенаторы США представили масштабный двухпартийный законопроект о новых санкциях против России. Они призвали Конгресс как можно скорее одобрить документ, посвятив его памяти одного из главных инициаторов законодательной инициативы – покойного сенатора Линдси Грэма.

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