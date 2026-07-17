Рассказываем, как появились самые знаменитые фотографии XX века и почему они вошли в историю.

Прошлый век подарил миру тысячи выдающихся фотографий, однако лишь немногие из них стали по-настоящему культовыми. Причем одни снимки прославились благодаря авторитету и мастерству своих авторов, другие – из-за исторической значимости запечатленных событий. Но есть и такие, символизм которых может рассказать о целой эпохе. Рассмотрим всемирно известные фотографии, которыми можно описать главные события XX века.

Самые известные фотографии мира - потерянное поколение

Фотографии представлены в порядке их создания – от начала к концу XX века. Так проще не только понять их исторический контекст, но и проследить, как менялись главные темы разных десятилетий.

"Обед на небоскребе" – Чарльз К. Эббетс, 1932 год

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Во время строительства небоскреба RCA Building в Нью-Йорке фотожурналист Чарльз Эббетс запечатлел одиннадцать рабочих, обедающих на стальной балке на высоте около 260 метров. Этот снимок был сделан для рекламной кампании нового здания, при этом все изображенные действительно были строителями. Со временем кадр стал символом новой эпохи небоскребов, а также тяжелого труда высотников.

"Мать-мигрантка" – Доротея Ланге, 1936 год

Весной 1936 года Доротея Ланге посетила лагерь сезонных рабочих в Калифорнии, где сделали, пожалуй, самые культовые фотографии 20 века. Один из них показывает мать, с устремленным вдаль взглядом, пока ее дети прячут лица у нее на руках. После публикации этой фотографии власти направили в лагерь продовольственную помощь, а сам снимок стал главным символом жизни во времена Великой депрессии.

"В пасть смерти" – Роберт Ф. Сарджент, 1944 год

Некоторые известные фотографии 20 века более узнаваемы в одних странах, чем в других. Это, в частности, касается снимка "В пасть смерти", сделанного 6 июня 1944 года, в день высадки союзников в Нормандии. Военный фотограф Роберт Сарджент находился на десантном катере, приближавшемся к пляжу Омаха и сделал этот кадр в момент, когда американские солдаты начали высаживаться на берег под огнем немецких войск. Позднее фотография широко использовалась в книгах, музеях и документальных фильмах США, хотя на постсоветском пространстве не была так известна.

"День Победы на Таймс-сквер" – Альфред Эйзенштадт, 1945 год

14 августа 1945 года, после объявления капитуляции Японии, жители Нью-Йорка вышли на Таймс-сквер для празднования победы. Среди всей неразберихи фотограф Альфред Эйзенштадт запечатлел момент, когда один из проходивших моряков на радостях поцеловал незнакомую ему медсестру. Эта фотография была опубликована на страницах журнала Life и стала одним из символов окончания Второй мировой войны в США.

Самые известные фотографии в мире - послевоенные годы

Начиная с 1950-х годов темы новостных заголовков становились все более позитивными: вместо войн и кризисов внимание публики переключилось на культуру, музыку и кино, что хорошо отразилось и на знаменитых фотографиях тех лет.

"Мэрилин Монро" – Сэм Шоу, 1954 год

Во время съемок фильма "В джазе только девушки" Сэм Шоу запечатлел Мэрилин Монро в момент, когда поток воздуха из вентиляционной решетки метро поднял ее белое платье. В итоге именно эта фотография стала наиболее узнаваемым образом актрисы, а ее позу до сих пор повторяют девушки во всем мире.

"Прыжок к свободе" – Петер Лайбинг, 1961 год

Через несколько дней после начала строительства Берлинской стены восточногерманский пограничник Конрад Шуман, стоявший на посту у временного ограждения из колючей проволоки, перепрыгнул через барьер в Западный Берлин. Фотограф Петер Лайбинг успел запечатлеть этот момент. Фотография мгновенно облетела мировые газеты и опередила многие другие известные фотографии мира, разделенного железным занавесом.

"Пылающий монах" – Малкольм Браун, 1963 год

11 июня 1963 года в центре Сайгона буддийский монах Тхить Куанг Дык поджег себя в знак протеста против политики Южного Вьетнама. Журналисты знали о готовящейся акции и Малкольм Браун успел запечатлеть происходящее. После публикации данная фотография широко распространилась по мировым СМИ, что заметно повлияло на международное отношение ко всей ситуации.

"Мухаммед Али - Сонни Листон" – Нил Лейфер, 1965 год

Во время одного из чемпионских боев Мухаммед Али отправил Сонни Листона в нокдаун, после чего некоторое время навис над ним, призывая подняться. Фотограф Нил Лейфер снимал бой с уровня пола у ринга, получив таким образом уникальный ракурс. В итоге этот кадр возглавил самые известные фотографии в истории спорта.

Самые известные фотографии в истории - Холодная война

Начиная со второй половины 1960-х годов все сильнее проявлялось противостояние между СССР и США, которое, в свою очередь, повлияло не только на мировую политику, но и на культуру, науку и повседневную жизнь миллионов людей.

"Окончательное противостояние" – Марк Рибу, 1967 год

В октябре 1967 года во время массовой антивоенной акции у Пентагона Марк Рибу запечатлел 17-летнюю Джен Роуз Касмир, которая подошла к солдатам Национальной гвардии и молча протянула им цветок, направляя его к их штыкам. После публикации снимок стал одним из главных символов антивоенного движения, как в США, так и за рубежом.

"Восход Земли" – Уильям Андерс, 1968 год

24 декабря 1968 года астронавт Уильям Андерс во время полета корабля Apollo 8 совершил снимок Земли, поднимающейся над лунным горизонтом. Это был первый случай, когда люди увидели планету с подобного расстояния и под таким углом.

И хотя многие издания, перечисляя самые знаменитые фотографии 20 века, показывают, например отпечаток ботинка на поверхности Луны или фото астронавта в скафандре, именно кадр с нашей планетой лучше всего демонстрирует масштаб и значимость этой миссии.

Abbey Road – Иэн Макмиллан, 1969 год

Для оформления нового альбома The Beatles фотограф Иэн Макмиллан сделал снимок музыкантов на пешеходном переходе возле студии Abbey Road в Лондоне. На фотосессию ушло около десяти минут, для чего тем не менее было приостановлено движение автомобилей. Из нескольких полученных кадров группа выбрала именно этот, который впоследствии стал самым узнаваемым изображением музыкального альбома в истории.

"Неизвестный бунтарь" – Стюарт Франклин, 1989 год

Конечно, нельзя говорить про самые известные фотографии 20 века, не упомянув так называемого "Неизвестного бунтаря". 5 июня 1989 года, на следующий день после разгона протестов на площади Тяньаньмэнь, фотограф Стюарт Франклин заснял мужчину, вышедшего навстречу колонне танков. Фото быстро распространилось в мировых СМИ и стало главным символом событий в Пекине, тогда как внутри континентального Китая оно по-прежнему находится под строгой цензурой.

Ранее мы писали про самые страшные картины в мире.

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