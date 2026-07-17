Названы лучшие новые игры Steam в июне 2026 года – среди них есть украинский проект

Корпорация Valve опубликовала список лучших игровых новинок, которые появились в каталоге магазина Steam в июне 2026 года.

Традиционно релизы разделили по трем категориям – "золото", "серебро" и "бронза". В первую попали 12 игр, включая украинский PvPvE-шутер про "галичан в космосе" SAND: Raiders of Sophie.

Лидеры продаж в разделе "Золото":

  • Witchspire;
  • Gothic 1 Remake;
  • Burglin' Gnomes;
  • Solarpunk;
  • MECCHA CHAMELEON;
  • Voidling Bound;
  • Fatekeeper;
  • Road to Empress II;
  • The Adventures of Elliot: The Millennium Tales;
  • DAVE THE DIVER - In the Jungle Content Pack;
  • SAND: Raiders of Sophie;
  • F1® 25: 2026 Season Pack.

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Названы лучшие новые игры Steam в июне 2026 года – среди них есть украинский проект

"Серебро"

  • SpaceCraft;
  • Warhammer 40,000: Darktide - Skitarii Class;
  • 33 Immortals;
  • Dead by Daylight: Jason;
  • Call of Duty: Black Ops 7 - 'Черный сектор' (сезон 04);
  • Stellaris: Nomads;
  • Jurassic World Evolution 3: Rebirth Expansion;
  • Fears to Fathom - Scratch Creek;
  • Zenless Zone Zero;
  • Tabletop Tavern;
  • Train 45;
  • Sex, Secrets & Used Tech.

Названы лучшие новые игры Steam в июне 2026 года – среди них есть украинский проект

"Бронза":

  • Pro Cycling Manager 26;
  • DJMAX RESPECT V - V LIBERTY V PACK;
  • City Car Driving 2.0;
  • Oxygen Not Included: The Aquatic Planet Pack;
  • Thank You For Your Application;
  • EMPULSE;
  • STARSEEKER: Astroneer Expeditions;
  • Dimhaven - The Lost Source;
  • House Flipper Remastered Collection;
  • Arms of God;
  • Witch's Apocalyptic Journey;
  • Supermarket Chaos;
  • NBA THE RUN;
  • Theater Pack - Hearts of Iron IV: Thunder at our Gates;
  • GOALS;
  • Killer Bean;
  • Warhammer 40,000: Rogue Trader - The Infinite Museion;
  • Scroll Of Taiwu - 促织化影;
  • Planet Coaster 2: Parades Pack;
  • Street Fighter™ 6 – Полный пропуск на 4-й год;
  • DEAD OR ALIVE 6 Last Round;
  • Destiny 2: набор серебра "Награды триумфатора";
  • theHunter: Call of the Wild™ - Peru Hunting Reserve.

Названы лучшие новые игры Steam в июне 2026 года – среди них есть украинский проект

Ранее Valve раскрыла график всех распродаж в Steam до середины 2027 года. Компания ежегодно подбирает новые темы для фестивалей, чтобы привлечь внимание к самым разнообразным играм.

Меж тем в PS Store стартовала большая летняя распродажа. С хорошей скидкой можно купить Assassin’s Creed Shadows, Borderlands 4, Kingdom Come: Deliverance II и не только.

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