Названы лучшие новые игры Steam в июне 2026 года – среди них есть украинский проект

Корпорация Valve опубликовала список лучших игровых новинок, которые появились в каталоге магазина Steam в июне 2026 года.
Традиционно релизы разделили по трем категориям – "золото", "серебро" и "бронза". В первую попали 12 игр, включая украинский PvPvE-шутер про "галичан в космосе" SAND: Raiders of Sophie.
Лидеры продаж в разделе "Золото":
- Witchspire;
- Gothic 1 Remake;
- Burglin' Gnomes;
- Solarpunk;
- MECCHA CHAMELEON;
- Voidling Bound;
- Fatekeeper;
- Road to Empress II;
- The Adventures of Elliot: The Millennium Tales;
- DAVE THE DIVER - In the Jungle Content Pack;
- SAND: Raiders of Sophie;
- F1® 25: 2026 Season Pack.
"Серебро"
- SpaceCraft;
- Warhammer 40,000: Darktide - Skitarii Class;
- 33 Immortals;
- Dead by Daylight: Jason;
- Call of Duty: Black Ops 7 - 'Черный сектор' (сезон 04);
- Stellaris: Nomads;
- Jurassic World Evolution 3: Rebirth Expansion;
- Fears to Fathom - Scratch Creek;
- Zenless Zone Zero;
- Tabletop Tavern;
- Train 45;
- Sex, Secrets & Used Tech.
"Бронза":
- Pro Cycling Manager 26;
- DJMAX RESPECT V - V LIBERTY V PACK;
- City Car Driving 2.0;
- Oxygen Not Included: The Aquatic Planet Pack;
- Thank You For Your Application;
- EMPULSE;
- STARSEEKER: Astroneer Expeditions;
- Dimhaven - The Lost Source;
- House Flipper Remastered Collection;
- Arms of God;
- Witch's Apocalyptic Journey;
- Supermarket Chaos;
- NBA THE RUN;
- Theater Pack - Hearts of Iron IV: Thunder at our Gates;
- GOALS;
- Killer Bean;
- Warhammer 40,000: Rogue Trader - The Infinite Museion;
- Scroll Of Taiwu - 促织化影;
- Planet Coaster 2: Parades Pack;
- Street Fighter™ 6 – Полный пропуск на 4-й год;
- DEAD OR ALIVE 6 Last Round;
- Destiny 2: набор серебра "Награды триумфатора";
- theHunter: Call of the Wild™ - Peru Hunting Reserve.
Ранее Valve раскрыла график всех распродаж в Steam до середины 2027 года. Компания ежегодно подбирает новые темы для фестивалей, чтобы привлечь внимание к самым разнообразным играм.
Меж тем в PS Store стартовала большая летняя распродажа. С хорошей скидкой можно купить Assassin’s Creed Shadows, Borderlands 4, Kingdom Come: Deliverance II и не только.