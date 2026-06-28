Рассказываем, какие дни в июле будут наиболее удачными для посева и ухода за растениями.

Лунный календарь издавна используют в садоводстве, чтобы подбирать более удачное время для посева, ухода и пересадки растений. Считается, что разные фазы Луны по-разному влияют на рост и развитие культур, поэтому в течение месяца работы на участке можно подстраивать под этот природный ритм. Рассмотрим посевной календарь на июль 2026 года.

Посевной календарь на 2026 год по месяцам - когда работать в июле

В июле Луна пройдет все стандартные фазы: с 1 по 13 июля будет убывающая Луна, 14 числа - новолуние, затем начнется период растущей Луны вплоть до 28 июля, за которым последует полнолуние 29 июля, а после него вновь наступит убывающая фаза. При этом Луна ежедневно перемещается по знакам Зодиака, и посевной лунный календарь также учитывает их влияние на рост растений.

Фактически дни месяца условно делятся на три категории. Во-первых, это благоприятные дни, которые чаще всего приходятся на период растущей Луны, особенно когда она находится в "плодородных" знаках Рака, Скорпиона и Рыб. В это время активизируется рост надземной части растений, так что посевы и пересадки приживаются довольно хорошо.

Видео дня

Во-вторых, умеренные дни – смена лунных фаз (если ориентироваться на посевной календарь на июль, это приблизительно 13 и 15 июля, а также 28 и 30 июля). В эти дни растения развиваются вполне приемлемо, но без особенного ускорения, так что такие дни чаще используют для ухода, полива и прополки.

И наконец - неблагоприятные дни, к которым относятся новолуние (14 июля) и полнолуние (29 июля), а также дни, когда Луна находится в "слабых" для посева знаках Зодиака – например, Близнецы, Дева и Водолей. Соответственно, когда лунный посевной календарь указывает на такие дни, посадок лучше избегать, поскольку растения в этот период обычно хуже приживаются и медленнее укореняются.

Лунный посевной календарь на 2026 год - что делать в саду в июле

В итоге, с учетом влияния знаков Зодиака, благоприятными для посева будут 4–6, 15–16, 22–23 и 31 числа июля, нейтральными – 1–3, 7–10, 19–21, 24–28 и 30 июля, а неблагоприятными – 11–12, 14, 17–18 и 29 июля.

Однако важно понимать, что к этому времени основные культуры уже достаточно окрепли и нуждаются не столько в новых посадках, сколько в регулярном уходе. Причем в первую очередь стоит следить за поливом, так как почва в жаркую погоду быстрее пересыхает, а растения в это время тратят много сил, наращивая зелень и формируя завязи.

Также, вне зависимости от того, что показывает посевной календарь, всегда полезно удалять сорняки и рыхлить междурядья, чтобы улучшить доступ кислорода к корням и, как следствие, помочь растениям оставаться более устойчивыми к болезням.

Еще в это время уместны легкие подкормки - прежде всего для томатов, огурцов и капусты, которые уже сейчас активно растут. Кроме того, июль хорошо подходит для формирования кустов и пасынкования, так как растения уже окрепли, а значит - легче переносят такие вмешательства и лучше направляют силы на развитие плодов, а не листьев.

Таким образом, зная посевной календарь на июль 2026, вы сможете более грамотно распределить работы в саду и огороде, чтобы растения развивались максимально здорово и давали хороший урожай.

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