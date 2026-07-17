Россияне атаковали Одесскую область: есть погибшие, число раненых возросло до 10 (фото, видео)

В результате удара повреждены детский сад, церковь и жилые дома, разрушена СТО.

Утром российская армия нанесла удар по Одесской области, в результате чего была разрушена СТО, число раненых возросло до 10.

Как сообщает корреспондент УНИАН, тревогу объявляли около пяти и около семи утра. Мониторы предупреждали о ракетном обстреле, "Бандеролей", в городе раздавались взрывы.

Впоследствии начальник Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что в Одесском районе в результате обстрела была разрушена СТО, после чего произошло возгорание. Также огонь охватил припаркованные рядом автомобили.

По данным Кипера, в Одессе число пострадавших в результате ночной ракетной атаки возросло до 10, среди них есть дети. Два человека погибли, в том числе – женщина, которая гуляла в парке с детьми.

В пресс-службе Одесской областной прокуратуры добавили, что в результате удара повреждены помещение детского сада, два многоквартирных жилых дома, трехэтажный и пятиэтажный жилые дома, церковь, сквер и 7 легковых автомобилей.

"В результате вражеской атаки на месте погибли два человека: 61-летняя женщина и 70-летний мужчина", – добавили в прокуратуре.

Среди пострадавших – 9-летний и 13-летний мальчики, три женщины в возрасте от 22 до 41 года, четверо мужчин в возрасте от 19 до 60 лет. В больнице в тяжёлом состоянии находятся 22-летняя и 41-летняя женщины.

Как стало известно, ночью была повреждена Одесская Народная церковь (Евангельская христианская церковь), о чем сообщил ее пастор Роман Медяник.

"Во время вражеского обстрела произошел попадание в парке рядом с церковью. Взрывной волной повреждено здание: вылетели окна и двери, значительные повреждения получил транспорт (микроавтобус – УНИАН)... Сейчас мы приступаем к работам по ликвидации последствий...", – написал он в соцсети и опубликовал фото и видео, на которых можно увидеть последствия российской атаки.

Удары россиян по Одессе

Как писало УНИАН, поздно вечером 16 июля российская армия нанесла по Одессе ракетный удар. Погибли два человека, сначала сообщалось о шести раненых, затем – о восьми. Сообщалось, что погибла женщина, которая в это время находилась в парке вместе со своими детьми.

Мониторинговые каналы призвали жителей города пересмотреть свое отношение к ракетной опасности – уже более недели враг наносит удары по Одесской области. Поэтому люди должны знать, где находятся укрытия, в том числе по маршруту следования на работу или с работы.

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