В Польше резко возросло число нападений на украинцев, – Rzeczpospolita

Эксперты связывают рост агрессии с политической риторикой, информационными кампаниями и обострением польско-украинских отношений.

В Польше с начала 2026 года существенно возросло количество сообщений о преступлениях на почве ненависти в отношении граждан Украины. По данным Главного управления полиции Польши, только за первые шесть месяцев года украинцы подали 180 заявлений, что более чем на 30% превышает показатели аналогичного периода предыдущих лет, пишет Rzeczpospolita.

В 2024 году было зарегистрировано 267 таких заявлений, в 2025-м – 275. Если нынешняя тенденция сохранится, к концу 2026 года их количество может вырасти примерно до 360.

В то же время в полиции подчеркивают, что речь идет именно о зарегистрированных заявлениях, а не об уже подтвержденных преступлениях на почве ненависти.

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Инцидент в Бельско-Бялой вызвал резонанс

Одним из самых громких случаев последних дней стал инцидент в автобусе в Бельско-Бялой, где 54-летний водитель, оказавшийся сотрудником полиции, публично оскорблял украинцев из-за их национальности. Мужчину задержали, он признал вину и был уволен с работы.

После этого среди польских политиков развернулась публичная дискуссия о причинах роста ксенофобии.

Президент Института общественных дел, социолог Яцек Кухарчик считает, что официальная статистика не отражает реальных масштабов проблемы:

"Я предполагаю, что эта статистика не отражает всей правды. Обычно считается, что преступления на почве ненависти недостаточно регистрируются. Некоторые жертвы не хотят сообщать о преступлении, потому что просто боятся".

По его мнению, рост агрессии связан с общественной атмосферой и политической риторикой.

"У нас наблюдается эффект согласия. Больше не нужно стесняться, а некоторые даже считают нападения на украинцев поводом для гордости. Не забываем, что накопившийся гнев также усиливается "российскими троллями", – сказал Кухарчик.

Антиукраинская риторика усилилась во время предвыборной кампании

В Союзе украинцев в Польше отмечают, что волны антиукраинских настроений совпадают с политическими кампаниями и информационными операциями России.

Авторы мониторинга языка ненависти утверждают, что в 2025 году очередной всплеск был связан с президентскими выборами, в ходе которых активно обсуждались вопросы ограничения прав украинцев.

По данным организаций "Демагог" и Института мониторинга СМИ, всего за несколько месяцев избирательной кампании в польском сегменте интернета было выявлено 94 тысячи антиукраинских постов, которые в сумме получили более 32 миллионов просмотров.

Криминолог Брунон Голист соглашается с тем, что на общественные настроения влияют заявления политиков, однако указывает и на другие факторы:

"Если политики заявляют, что здесь слишком много украинцев, некоторые люди считают, что их следует поддерживать в таких агрессивных начинаниях. Часть общественного мнения характеризуется отвращением к иностранцам".

В то же время он добавил, что резонансные преступления с участием отдельных граждан Украины также влияют на восприятие всего украинского сообщества.

"Когда, например, украинец в нетрезвом состоянии становится виновником ДТП, в котором кто-то гибнет или получает травмы, такое событие влияет на восприятие всего сообщества", – пояснил Голист.

Украинцы в Польше – последние новости

Как сообщал УНИАН, на фоне антиукраинской истерии, которую раздувают польские политики, нападения на украинцев в Польше становятся повседневностью. В частности, на днях мужчина в автобусе словесно унижал украинскую девочку. Из-за этого инцидента министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал польских политиков прекратить нагнетание антиукраинских настроений.

Впоследствии Польша обвинила 18-летнего украинца в разжигании межэтнической напряженности. По данным польских правоохранителей, парень повредил мемориалы поляков, убитых во время событий Волынской трагедии.

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