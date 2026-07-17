Союзники оказывают давление на Грецию с целью передачи Украине ракет для системы Patriot, – СМИ

Украина уже обратилась к Греции по поводу 200 ракет-перехватчиков PAC-2.

Афины сталкиваются с постоянным давлением со стороны партнеров по НАТО и Европейскому союзу в связи с необходимостью предоставления Украине средств противовоздушной обороны для комплексов Patriot, в том числе ракет для систем, используемых Военно-воздушными силами Греции. Об этом сообщает издание eKathimerini со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, Украина обратилась с запросом о необходимости предоставления до 200 ракет типа PAC-2, которые находятся на вооружении греческих батарей Patriot.

По сообщениям, украинские чиновники считают, что некоторые из этих ракет, прослужив 23 года в ВВС Греции, возможно, приближаются к окончанию срока эксплуатации.

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Этот запрос появился после предварительных обсуждений с Грецией о возможности передачи части из шести батарей Patriot, но эти переговоры не привели к заключению соглашения.

При этом, в то время как некоторые союзники утверждали, что Греция может пожертвовать часть своего парка "Пэтриот", украинские запросы пока сосредоточены на запасах ракет, а не на целых системах.

Вместе с тем любая передача потребует, чтобы ракеты считались пригодными к использованию, но не необходимыми в эксплуатации.

Одно из обсуждаемых предложений предусматривает продажу Грецией ракет Норвегии, которая затем доставит их в Украину. Впрочем, пока Афины не дали никаких признаков того, что отреагируют положительно.

Греческие официальные лица утверждают, что страна уже вносит вклад в безопасность союзников благодаря развертыванию систем "Пэтриот", в том числе отправила батарею "Пэтриот" в Саудовскую Аравию с целью защиты критически важной нефтяной инфраструктуры.

Также в Греции отметили, что ранее в поддержку Украины были доставлены ракеты Sea Sparrow и Crotale после того, как срок эксплуатации этих систем в греческих вооруженных силах подошел к концу.

"Пэтриот" для Украины

Как сообщал УНИАН, Украина намерена до конца года запустить собственное производство ракет-перехватчиков для Patriot по лицензии США после политической договоренности президентов Украины и Америки.

В настоящее время Украина получает перехватчики для Patriot благодаря программе PURL, которую финансируют европейские союзники. Также Украина пытается договориться на двустороннем уровне.

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