Вышел трейлер комедийного экшна 'Перевозчик' с Аланом Ричсоном и Оуэном Уилсоном

В украинский прокат фильм должен выйти в 2026 году.

Вышел украинский трейлер комедийного экшна "Перевозчик" (Runner), также известного в интернете под названием "Курьер".

В центре сюжета – бывший наемник Хэнк Мэлоун, а ныне курьер премиум-класса, у которого есть всего три часа, чтобы доставить донорский орган и спасти семилетнюю девочку, которой срочно требуется трансплантация. Но эта простая миссия превращается в смертельно опасную гонку, когда лидер печально известного преступного синдиката любой ценой стремится получить контроль над ценным грузом. Вместе с Хэнком в эту схватку оказывается втянут Бен Бишоп – медицинский курьер, которого тот неохотно вынужден перевозить и защищать. А еще компанию им составляет один очень болтливый попугай.

Главные роли в фильме исполнили Алан Ричсон ("Машина войны", сериалы "Титаны", "Ричер") и Оуэн Уилсон ("Знакомство с родителями", "Шанхайский полдень", "Водная жизнь со Стивом Зиссу", "Ночь в музее", "Полночь в Париже", сериал "Локи").

Видео дня

Также в картине снялись Родриго Санторо ("300 спартанцев", "Бен-Гур", сериалы "Остаться в живых", "Мир Дикого Запада"), Лейла Джордж ("Смертельные машины", сериалы "Дисклеймер", "Зверь во мне") и другие.

Режиссером фильма выступил американский режиссер и бывший каскадер Скотт Во ("Закон доблести", "Жажда скорости", "Неудержимые 4").

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Green Light Films, в украинский прокат фильм должен выйти в 2026 году, но точная дата будет объявлена чуть позже (в США его начнут показывать с 11 сентября 2026 года).

Вас также могут заинтересовать новости: