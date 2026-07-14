'Одиссея' Нолана и прочее: главные кинопремьеры этой недели

Киноманов також ждет парочка интересных новинок онлайн.

Разумеется, главной премьерой этой недели в кинотеатрах Украины станет эпическое приключенческое фэнтези "Одиссея" Кристофера Нолана. Собственно, кроме него среди премьер 16 января – лишь нишевая французская мелодрама "Девушка, которую хотят все".

Тем временем, онлайн на Netflix выйдут два фильма, которые можно посмотреть на выходных – мелодрама "Когда замирает сердце: Навсегда", ставшая продолжением одноименного хитового телесериала, и немецкая биографическая драма "23 000 жизней" со звездой "Тьмы" Луи Хофманом в главной роли.

Подробнее о главных киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Видео дня

Одиссея

The Odyssey (США, 2026, приключения/фэнтези/экшн)

Новый фильм одного из самых влиятельных режиссеров современности Кристофера Нолана ("Начало", "Интерстеллар", "Дюнкерк", "Тенет", "Оппенгеймер", трилогия "Темный рыцарь"), которая по-новому пересказывает древнегреческий эпос Гомера VII-VIII веков до нашей эры, успела наделать шума задолго до выхода.

Помимо того, что любое новое творение режиссера само по себе вызывает повышенный интерес публики, в случае с "Одиссеей" не обошлось без скандалов – консервативная публика раскритиковала картину за актерский состав, а особенно досталось темнокожей Люпите Нионго ("12 лет рабства", "Черная пантера", "Мы", "Тихое место: День первый") в роли Елены Троянской и трансгендерному Элиоту Пейджу ("Джуно", "Начало", франшиза "Люди Икс", сериал "Академия Амбрелла") за роль Ахилла.

Между тем, сами греки, судя по всему, наоборот с интересом ждут новинку от Нолана – там говорят, что каждая новая интерпретация "Одиссеи" помогает ей выживать уже на протяжении почти трех тысячелетий, делая ее доступной современной аудитории и одновременно вдохновляя зрителей затем приступить к чтению оригинала.

В центре сюжета эпоса – один из главных героев Троянской войны, повелитель острова Итака Одиссей, который после сражений отправляется в долгое путешествие домой, полное приключений и встреч с мифическими существами и богами, пока его владения и жену пытаются заполучить соперники.

Фильм собрал впечатляющий звездный состав – Мэтт Деймон ("Умница Уилл Хантинг", "Догма", "Талантливый мистер Рипли", "Марсианин", "Форд против Феррари", "Последняя дуэль", "Эйр"), Том Холланд ("Дьявол навсегда", "Черри", франшизы "Человек-паук", "Мстители"), Энн Хэттауэй ("Дневники принцессы", "Темный рыцарь возвращается", "Интерстеллар", "Отверженные", "Дьявол носит Прада"), Роберт Паттинсон ("Бэтмен", "Микки-17", "Маяк", "Тенет", "Драма", франшиза "Сумерки"), Зендея ("Соперники", франшизы "Человек-паук", "Дюна", сериал "Эйфория"), Шарлиз Терон ("Адвокат дьявола", "Монстр", "Прометей", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Сенсация", франшизы "Старая гвардия", "Форсаж"), Джон Бернтал ("Ярость", "Аутсайдеры", "Аудитор", сериалы "Ходячие мертвецы", "Каратель", "Сорвиголова: Рожденный заново") и многие другие.

Мировая премьера "Одиссеи" состоялась 6 июля 2026 года в Лондоне, и первые отзывы критиков о ней оказались исключительно положительными.

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Девушка, которую хотят все

Les filles désir (Франция, 2025, драма/мелодрама)

События фильма разворачиваются во французском Марселе в период каникул. 20-летний парень вместе со своей компанией друзей руководит детским летним лагерем – они полны мечтаний, принципов и предрассудков. Однако возвращение Кармен после многих лет отсутствия становится сюрпризом для всех. В группе, где парни считают девушек либо проститутками, с которыми можно просто переспать, либо красавицами, на которых можно жениться, и где репутация – самое важное, свободная духом Кармен заставляет каждого задуматься о собственных убеждениях, желаниях и сексуальности.

Фильм стал полнометражным режиссерским дебютом француженки Принсии Кар, а его премьера состоялась в рамках прошлогоднего Каннского кинофестиваля.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 5,9 из 10 баллов.

23 000 жизней

23 000 Leben (Германия, 2026, биография/драма)

Эта картина, основанная на реальных событиях, рассказывает о группе молодых людей, отправляющихся в Средиземное море спасать жизни беженцев. Эта миссия становится серьезным испытанием для их представлений о законе и справедливости.

Главную роль в фильме исполнил звезда сериала "Тьма" Луи Хофман.

Режиссером картины выступил немецкий режиссер Маркус Холлер (трагикомедии "Больше ни одной" и "Ирония жизни").

Мировая премьера фильма состоялась 29 июня 2026 года на Мюнхенском кинофестивале, а широкая аудитория сможет посмотреть его с 17 июля на Netflix.

На данный момент рейтинг фильма на IMDb составляет 6,2 из 10 баллов.

Когда замирает сердце: Навсегда

Heartstopper Forever (Великобритания, 2026, мелодрама)

Фильм является продолжением и одновременно финалом одноименного телесериала 2022 года, основанного на графическом романе Элис Осман. В центре сюжета – двое учеников гимназии для мальчиков "Тругем", Ник и Чарли, дружба между которыми постепенно перерастает в нечто большее. В школе начинается новый учебный год, отношения между парнями укрепляются, но оба они уже задумываются о жизни после выпускного.

К главным ролям в полнометражном продолжении вернулись актеры Кит Коннор ("Рокетмен", "Малыш Джо", "Боевые действия", сериал "Темная материя") и Джо Локк (сериал "Это все Агата").

Снял фильм британский режиссер Вош Вестморленд ("Последний из Робин Гудов", "Все еще Элис", "Колетт").

Премьера картины состоится 17 июля 2026 года на Netflix.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы июля 2026 года – на этой неделе на Apple TV+ стартует криминальный триллер "Лаки" с Аней Тейлор-Джой, а на Amazon состоится премьера приключенческой комедии "Езжай или умри" с Октавией Спенсер и Ханной Уоддингем. Между тем, на Netflix выйдут спортивная комедия "Ястреб" и южнокорейское дарк-фэнтези "Восточный дворец".

Вас также могут заинтересовать новости: