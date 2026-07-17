Ни гаремы, ни роскошь: ученые выяснили, как на самом деле жили принцессы Древнего Египта

Как оказалось, члены королевской семьи проходили военную подготовку.

Женщины из элиты Древнего Египта были искусными лучницами и, скорее всего, обучались владению кинжалами и булавами. Об этом говорится в новом исследовании, которое опровергает традиционное представление о том, что такие женщины вели бездеятельную жизнь, передает The Independent.

Ранее считалось, что королевские женщины в Древнем Египте вели пассивную, изнеженную жизнь в гаремах, заботясь о нуждах семьи.

"Однако новые исследования показывают, что они были самостоятельными активными лидерами, выполнявшими функции дипломатов и религиозных опор. На самом деле, вероятно, они вели "дисциплинированную и строгую жизнь", чтобы овладеть оружием, начиная с детства или раннего подросткового возраста", - рассказала археолог Зейнеб Хашеш в интервью изданию.

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В частности, новое исследование пяти мумий египетских принцесс, родившихся 4 тысячи лет назад, показывает, что они проходили интенсивную военную подготовку и даже получали травмы, угрожавшие их жизни.

"Королевские мумии Хенмет, Итаверет, Ита, Сататормерит и Нуб-Хотеп были впервые обнаружены в 1890-х годах в Дахшуре - погребальном комплексе из пирамид и шахтных гробниц, - но затем на долгие годы исчезли, пока не появились в Египетском музее в ходе кураторского проекта в 2020 году. "Этих королевских женщин похоронили вместе с луками, стрелами и кинжалами, но археологи не были уверены, было ли это оружие церемониальным или принцессы действительно могли им пользоваться", - подчеркнули в материале.

Ученые обнаружили на костях принцесс следы прикрепления мышц, свидетельствующие об интенсивных тренировках по стрельбе из лука, а также следы физических травм, которые были тщательно обработаны.

"Скелетные останки демонстрируют специфические физиологические адаптации, соответствующие механическим нагрузкам, необходимым для использования оружия, найденного в их гробницах", - отмечает автор исследования, доктор Хашеш.

Также ученые изучили скелетные останки королевских женщин и заметили особые признаки в местах прикрепления сухожилий и связок к костям. Они обнаружили, что кости женщин эволюционировали таким образом, чтобы выдерживать интенсивную мышечную нагрузку.

"Когда человек регулярно выполняет физические задачи высокой интенсивности, кости в этих местах становятся более прочными или приобретают выраженные гребни и текстуру, чтобы выдерживать повышенную механическую нагрузку со стороны мышц. У этих принцесс эти признаки были значительно более развитыми, чем можно было бы ожидать у человека, ведущего сидячий образ жизни", - отметила Хашеш.

Вероятно, принцессы участвовали в элитной охоте, выступали в торжественных демонстрациях власти и даже действовали "с целью защиты божественного порядка при дворе".

"Овладение натягом тяжелого простого лука требовало не только силы верхней части тела, но и специального, стабильного хвата, который в течение многих лет практики привел к постоянной перестройке костей их рук. Эти выводы полностью опровергают традиционное представление о том, что египетские женщины из элиты вели пассивный, малоподвижный образ жизни, наполненный бездеятельной роскошью. Наше исследование доказывает, что высокий социальный статус мог фактически "переосмыслить" или расширить ожидаемые гендерные роли", - добавила исследовательница.

Кроме того, есть признаки того, что королевские женщины Египта тренировались в обращении с кинжалами и булавами.

"Принцесса Ита была молодой женщиной в возрасте от 28 до 34 лет с крепкими мышечными прикреплениями в верхней части тела, что свидетельствует о том, что она регулярно пользовалась оружием, таким как булавы или кинжалы. Принцесса Хенмет была женщиной в возрасте от поздних 30-х до 40-х лет, у которой наблюдались признаки истончения костей, но при этом были очень крепкие связки. Принцесса Итаверет была молодой женщиной в возрасте от 20 до 34 лет, перенесшей переломы ребер и стопы. Ее скелет свидетельствует о том, что она была ловкой лучницей", - отметила автор исследования.

Также ученые отмечают, что в то время лечение ран было гораздо более развитым, чем считалось ранее.

"Уровень медицинской помощи, которую получали эти люди, был, пожалуй, лучшим в древнем мире. Принцесса Итаверет, например, перенесла переломы ребер и стопы. Тот факт, что эти травмы, а также перелом руки царя Хора, зажили без следов инфекции или неправильного сращения, является прямым скелетным доказательством высокоэффективного медицинского вмешательства. "Эта помощь, вероятно, включала вправление переломов, наложение шин и лечение ран", - подытожила Хашеш.

Другие исследования ученых

Как писал УНИАН, ранее у берегов Флориды нашли серебряный слиток с корабля, затонувшего более 400 лет назад. Этот слиток был "сильно покрыт" морскими отложениями и сейчас проходит консервацию для удаления этих отложений.

Также сообщалось, что археологи обнаружили во Франции тайник с более чем 40 тысячами римских монет. Монеты изготовлены из бронзы и меди, а на части из них изображены правители Галльской империи: Викторин, Тетрик I и Тетрик II.

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