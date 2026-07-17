Amazon показал трейлер нового экшн-трилера 'Бегущая' с Галь Гадот

Фильм выйдет 2 сентября 2026 года на Prime Video.

Кинокопания Amazon показала трейлер нового британского экшн-трилера "Бегущая" (The Runner) с Галь Гадот ("Чудо-женщина", "Красное уведомление", "Белоснежка", франшиза "Форсаж").

В центре сюжета фильма – успешный адвокат Майя Мартен вынужденная выполнять требования неизвестного, перемещаясь по всему Лондону, ради спасения похищенного сына.

Также в ленте сыграли Дэмиэн Льюис ("Давление", сериалы "Родина", "Миллиарды") и Альфред Энох (франшиза "Гарри Поттер", сериал "Как избежать наказания за убийство").

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Снял фильм шотландский режиссер Кевин Макдональд ("Последний король Шотландии", "Большая игра", "Марли", "Мавританец").

Ленту снимали весной-летом 2025 года в Лондоне.

Фильм выйдет 2 сентября 2026 года на Prime Video.

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