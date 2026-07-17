США развернули Typhon под носом у Пекина: китайские спутники сделали снимок

Китайская компания MizarVision, специализирующаяся на спутниковой съемке, опубликовала новые снимки американской ракетной системы средней дальности Typhon, развернутой на авиабазе Каноя на японском острове Кюсю. Система находится там в рамках совместных учений США и Японии, однако её появление уже привлекло внимание Пекина, пишет Defence Blog.
На обнародованных снимках, по утверждению компании, видны элементы мобильной батареи Typhon, способной запускать как крылатые ракеты Tomahawk, так и многоцелевые ракеты SM-6. Особое внимание аналитики обращают на дальность комплекса: "Томагавк" может поражать цели на расстоянии до 1600 километров, что теоретически позволяет покрывать значительную часть восточного побережья Китая с территории Кюсю.
Развертывание Typhon соответствует планам, которые ранее официально объявили США и Япония. В мае Министерство обороны Японии сообщило, что американская 3-я многодоменная оперативная группа доставит Typhon и реактивные системы HIMARS для участия в учениях Valiant Shield 2026, которые проходили с 22 июня по 1 июля. Ожидается, что после завершения осенних учений комплекс будет перемещен на американскую военную базу в Японии для хранения.
Это уже второе развертывание Typhon в Японии и первое – непосредственно на Кюсю. В прошлый раз систему размещали в 2025 году на базе Ивакуни, где она оставалась дольше, чем изначально планировалось, что вызвало недовольство местных жителей. Новое место дислокации расположено ближе к Тайваню и материковому Китаю, поэтому военные эксперты связывают этот шаг с укреплением так называемой "первой островной цепи" – стратегии США по сдерживанию китайской военной активности в Индо-Тихоокеанском регионе.
В то же время Япония подтвердила, что в ходе нынешнего развертывания не планируется боевых запусков Typhon или HIMARS. Это отличается от ситуации на Филиппинах, где в начале года американские военные впервые осуществили боевой запуск ракеты Tomahawk из комплекса Typhon во время учений Balikatan.
Публикация спутниковых снимков китайской компанией подчеркивает растущую роль коммерческой спутниковой разведки в отслеживании военной активности. В то же время MizarVision подчеркнула, что идентификация техники на фотографиях является результатом собственного анализа компании, а не официального подтверждения со стороны правительств США или Японии.
Пекин ранее неоднократно осуждал размещение Typhon в регионе, называя его фактором дестабилизации и повышения риска военной конфронтации. Аналогичную критику в отношении расширения американских наземных ракетных систем в Индо-Тихоокеанском регионе высказывала и Россия.
Что предшествовало
Как сообщал УНИАН, ранее китайские аналитики заявили, что развертывание США ракетной системы Typhon на юге Японии может непосредственно угрожать прибрежным городам Китая и блокировать важные морские пути к Тихому океану.
В прошлом году США развернули ракетную систему Typhon на Филиппинах. Это возмутило Китай, ведь теперь у американцев есть доступ к ключевым объектам Пекина.