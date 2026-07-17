'ПриватБанк' снизил цены на валюту: актуальный курс доллара и евро

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,85 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 17 июля, снизился на 10 копеек и составляет 44,85 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 51,55 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,25 гривни, а евро – по курсу 50,55 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" в пятницу снизился на 20 копеек и составляет 44,85 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 26 копеек и составляет 51,55 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 17 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,62 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Что касается евро, то гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,16 гривни за один евро, таким образом национальная валюта потеряла 9 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 10 копеек и составляет 44,89 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,40 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 4 копейки и составляет 51,54 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,89 гривни за евро.

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