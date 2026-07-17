Оккупанты продвинулись в районе села под Константиновкой, - DeepState

Происходит попытка проникновения в этот населенный пункт.

Российские захватчики продвигаются в районе села Иванополье в Донецкой области. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState в Telegram.

"Враг продвинулся вблизи Иванополья", – говорится в сообщении.

На аналитической карте DeepState населенный пункт Иванополье обозначен как район проникновения российских захватчиков.

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Этот населенный пункт входит в состав Константиновской городской общины Краматорского района Донецкой области.

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Как сообщал УНИАН, по словам командира 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", подполковника Шамиля Круткова, Константиновка может повторить судьбу Покровска, хотя какой-либо крайне критической ситуации на данный момент там нет. На подступах к Константиновке ликвидируется большое количество оккупантов, пытающихся проникнуть в город.

Как известно, до полномасштабного вторжения РФ в Константиновке проживало около 67 тысяч жителей. К январю их осталось всего 2 тыс. Город стал главным объектом российского наступления, стратегическим узлом, который украинские военные намерены защищать.

По данным Financial Times, захват Константиновки стал одним из приоритетов Кремля в кампании по установлению полного контроля над Донецкой областью, хотя продвижение войск сопровождается значительными потерями.

В советские времена именно здесь изготавливали рубиновые звезды для кремлевских башен и стекло для мавзолея Ленина. Сегодня же город является важным звеном украинского "пояса крепостей", в который также входят Дружковка, Краматорск, Славянск и Лиман.

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