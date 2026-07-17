В Украине обостряется кадровый кризис: готов ли бизнес нанимать иностранцев

Нехватка кадров по-прежнему остается одной из главных проблем для украинского бизнеса.

В Украине усиливается дефицит кадров, большинство компаний ожидают ухудшения ситуации. В то же время готовность бизнеса рассматривать возможность найма иностранцев остается низкой.

По результатам исследования "OLX Работа", которое имеется в распоряжении УНИАН, в 2026 году 78% работодателей сообщили, что испытывают нехватку работников. Для сравнения: в прошлом году о кадровом кризисе говорили 60% компаний.

При этом бизнес становится все менее оптимистичным в отношении будущего рынка труда. Так, 68% работодателей считают, что в течение следующего года ситуация с нехваткой кадров будет ухудшаться. Лишь 10% убеждены, что кадровый кризис постепенно исчезнет.

Видео дня

Несмотря на усугубление кадрового кризиса, большинство украинских работодателей пока не рассматривают трудоустройство иностранных работников в качестве решения проблемы. Лишь 8% компаний заявили, что готовы рассматривать наем иностранцев в случае дальнейшего обострения кадрового дефицита. Год назад таких работодателей было даже больше – 13%.

Отмечается, что самым большим препятствием для трудоустройства иностранных работников украинские компании называют языковой барьер. Его отметили 51% работодателей. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял всего 27%. Еще 42% респондентов убеждены, что в их отрасли пока нет потребности в иностранных работниках.

Среди других проблем:

32% – законодательные сложности (разрешения, регистрация, визы), против 18% в 2025 году;

28% – отсутствие опыта работы с иностранными работниками;

28% – культурные и организационные различия;

19% – отсутствие внутренней готовности или поддержки со стороны коллектива;

14% – не знают, где искать подходящих кандидатов.

По сравнению с прошлым годом работодатели стали значительно чаще говорить именно о практических трудностях интеграции иностранных работников, а именно о языковой адаптации, юридических процедурах и культурных особенностях.

Что может изменить ситуацию

Чаще всего бизнес упоминает налоговые льготы или финансовые стимулы для работодателей – этот вариант выбрали 36% респондентов. Столько же компаний отмечают, что будут более активно рассматривать привлечение иностранцев в случае дальнейшего обострения дефицита украинских кадров. Еще 29% работодателей хотели бы иметь гарантии квалификации и сертификации кандидатов.

Почти четверть опрошенных считает важным упрощение процедур трудоустройства, а 22% говорят о необходимости специализированных программ по подбору иностранного персонала и положительных примеров других компаний.

Аналитики отмечают, что это свидетельствует о том, что для многих работодателей вопрос заключается не столько в самом найме иностранцев, сколько в создании понятных и безопасных механизмов их привлечения.

Работа в Украине – последние новости

10 июля стало известно, что количество вакансий с возможностью бронирования выросло на четверть. При этом количество откликов выросло на 28%, а медианная заработная плата увеличилась на 17% и составила 35 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в летний сезон в Одессе и Карпатах традиционно растет потребность в работниках сферы обслуживания, торговли и логистики. По результатам исследования "OLX Работа", больше всего зарабатывают водители, повара и разнорабочие.

В июне отмечалось, что наибольший спрос в прифронтовых областях со стороны работодателей наблюдался на продавцов, водителей и разнорабочих. В то же время на многие вакансии украинцы стали откликаться реже, что свидетельствует об усугублении дефицита кадров.

Вас также могут заинтересовать новости: