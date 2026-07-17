'Сладкий масипун': Никитюк умилила новым снимком с годовалым сыном

Леся отправилась на отдых с Оскаром.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк показала новый снимок с маленьким сыном.

В своем Instagram звездная мамочка опубликовала снимок с Оскаром, с которым сейчас отдыхает на природе. К слову, лицо мальчика Никитюк, как всегда, не показывает на камеру.

"Наш маленький скворец и сладкий масипун", – подписала снимок Леся, которая была одета в черный летний костюм и позировала без макияжа.

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Кстати, телеведущая также отметила, что ушла в отпуск до 18 августа.

К слову, Леся Никитюк родила сына от военного Дмитрия Бабчука, с которым начала отношения в 2024 году. Пара стала встречаться, а позже мужчина сделал звезде предложение. Затем ходили слухи, что телеведущая беременна, но она не подтверждала эту информацию, а летом 2025 года родила сына. Долгое время молодые родители скрывали имя мальчика, но после крещения признались, что назвали его Оскаром.

Напомним, ранее жених Леси Никитюк честно ответил, планируют ли они второго ребенка.

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