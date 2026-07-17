Грозит ли Украине новая волна невыносимой жары: ответ синоптика

На следующей неделе в Украине снова будут идти дожди.

Во второй половине лета в Украине еще может быть жаркая погода. Об этом на своей странице в Facebook сообщил синоптик Виталий Постригань.

"Согласно климатическим законам, именно период с середины июля до середины августа является самым жарким в году, поэтому лето еще может продемонстрировать жаркий характер", – говорит синоптик.

В то же время он добавил, что на следующей рабочей неделе над Европой вновь активизируется циклоническая активность, вернутся грозовые дожди.

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Смертельная жара в Европе – подробности

В конце июня аномальная жара, охватившая Западную Европу, могла стать причиной более 10 тысяч сверхнормальных смертей в 27 странах.

Больше всего пострадали пожилые люди: более 9 тысяч умерших были старше 65 лет. Высокие температуры способны вызывать тепловой удар, а также обострять сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, что делает пожилых людей наиболее уязвимой группой.

По словам главного врача датского института Statens Serum Institut Лассе Вестергора, такой уровень избыточной смертности для начала лета является нетипичным и, скорее всего, связан именно с жарой.

Самые высокие температуры наблюдались 22–28 июня во Франции, Испании, Великобритании и других странах. Исследователи не выявили других причин, в частности вспышек COVID-19, которые могли бы объяснить резкий рост смертности. В Бельгии эта волна жары стала самой смертоносной за весь период наблюдений, ведущихся с 2000 года.

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