Мы поделились способом жарки яиц, который используют профессиональные шефы.

Яичница-глазунья - очень капризное блюдо. Казалось бы, нет ничего проще, чем разбить яйца на сковороду и пожарить. Но в процессе постоянно случаются какие-то проблемы: то белок подгорит, то желток вытечет. Неудивительно, что кулинары постоянно ищут новые способы, как пожарить яичницу без головной боли. И один метод получился особенно удачным.

Как сделать очень вкусную яичницу

Профессиональные трюки для жарки яиц проверило издание Simply Recipes. Эксперты испытали три популярных способа, как пожарить яичницу. Каждый из них оказался по-своему хорошим, хотя лишь один можно назвать действительно универсальным.

Для эксперимента кулинары взяли три крупных яйца прямо из холодильника. Каждый из них пожарили тремя разными методами на антипригарной поверхности, не переворачивая в процессе.

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Метод 1 - на воде с крышкой

Для этого способа перед тем, как вкусно пожарить яичницу, подогрейте на сковороде немного масла и вбейте яйцо. Как только белки начали схватываться, влейте 1/4 стакана горячей воды и накройте крышку. Примерно через полторы минуты глазунья будет готова. Она получится нежной и с легким масляным привкусом, но без хрустящей корочки.

Этот способ не понравится тем, кто любит зажаристые яйца. Но если вы хотите приготовить нежную глазунью, то будете довольны результатом.

Метод 2 - на жирных сливках

Второй вариант, как приготовить идеальную яичницу, требует подготовить половину стакана жирных коровьих сливок. Их наливают на сковороду и доводят до кипения. Затем прямо в горячую жидкость разбивают яйцо и готовят на небольшом огне около 3 минут. Со временем сливки уменьшаться в объеме, а глазунья станет аппетитной и румяной.

Такой способ оценят любители блюд с очень насыщенным вкусом. В процессе готовки сливки частично карамелизируются, придавая блюду особенный аромат жареного масла. Однако у метода есть минусы - он дорогой (жирные сливки стоят недешево) и высококалорийный.

Метод 3 - на оливковом или подсолнечном масле

Этот способ считается универсальным и понравится большинству людей. Глазунья получается слегка хрустящей снизу и по краям, но не пережаренной. Желток покрывается прозрачной пленкой, но остается жидким внутри. А блюдо сохраняет чистый вкус яиц с золотистыми масляными прожилками.

Вот как сделать идеальную глазунью: подготовьте яйца и две ложки масла. Эксперты использовали оливковое, но его можно заменить подсолнечным или сливочным. На горячей поверхности нагрейте масло и наклоните сковороду так, чтобы оно стекло на один край. Туда аккуратно вбейте яйцо. Жарьте около минуты на сильном огне, периодически поливая тем самым маслом. По словам кулинаров, именно такой метод дает лучший результат.

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