Магнитные бури 17 июля: ученые обнадежили прогнозом (график)

Ожидается, что сегодня и в ближайшие дни магнитных бурь быть не должно.

На этой неделе магнитное поле Земли стабилизировалось и рабочая неделя закончится без магнитных бурь. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Как сообщается, скорость солнечного ветра немного повышена из-за корональной дыры, но в ближайшие дни она постепенно снизится до нормального уровня.

По прогнозу, 17 июля и на выходных ожидаются тихие геомагнитные условия без магнитных бурь.

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Ученые обнаружили необычные изменения на Солнце перед вспышкой

Ученые впервые обнаружили признаки мощной солнечной вспышки за несколько часов до ее начала. Это открытие может значительно улучшить прогнозирование космической погоды и заранее предупреждать о магнитных бурях.

Исследователи проанализировали вспышку, которая произошла в октябре 2024 года. Им удалось получить почти пять часов непрерывных данных до начала события.

Выяснилось, что примерно за три часа до вспышки в атмосфере Солнца начали одновременно расти яркость, скорость движения и уровень турбулентности плазмы. Кроме того, ученые зафиксировали регулярные колебания этих показателей, особенно в областях, где сталкиваются магнитные поля противоположной полярности. За 15–20 минут до вспышки турбулентность резко усилилась, а потоки плазмы устремились наружу. Исследователи считают, что именно эти изменения могут стать ранними предвестниками мощных солнечных вспышек.

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