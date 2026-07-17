Победительница 'Холостяка-13' рассказала, что Терен написал ей после рождения дочери

Инна также призналась, в каких отношениях они сейчас с ветераном.

Победительница 13-го сезона романтического шоу "Холостяк" Инна Белень рассказала об общении с Александром "Тереном" Будько.

Не секрет, что блогерша вышла замуж за нового избранника и недавно стала мамой. По словам Инны, после родов она получила неожиданное сообщение от Терена.

"Когда я родила, Саша мне написал: "Поздравляю! Я знаю, как ты этого хотела. Если что-то нужно, пиши". Я ответила: "Спасибо, в ответ", – отметила Инна в проекте "Кейс".

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Белень добавила, что, несмотря на недоразумения в конце их отношений, сейчас она испытывает благодарность за историю, которая сложилась у них с главным героем реалити-шоу.

"Все эмоциональные качели закончились, мы теперь просто как знакомые. На самом деле, я очень хочу, чтобы у него всё было классно, чтобы у него сложилось всё, о чём он мечтает. Именно вся эта история привела меня к тому, что у меня есть сейчас. И я нереально кайфую. И я очень благодарна. Поэтому Саше я могу сказать только "спасибо", – подчеркнула блогерша.

К слову, Инна родила дочь Киру 28 апреля. Сейчас она активно ведет свои соцсети и рассказывает о материнстве.

Напомним, ранее победительница "Холостяка-13" впервые показала свою фигуру после родов.

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