Антициклон в Украине: синоптик Диденко рассказала, что будет с погодой на выходных

В Киеве, в частности, будет преобладать сухая и очень теплая погода с температурой до +30.

В ближайшие выходные, 18 и 19 июля, в Украине будет преобладать сухая, солнечная и очень теплая погода. Антициклон не допустит дождей в большинстве областей, однако местами все же будут идти дожди. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По её словам, только на западе страны возможны грозовые дожди, а вечером 19 июля западные грозовые дожди могут дойти до Житомирской и Винницкой областей.

В дневные часы в Украине в течение выходных ожидается +24...+29 градусов, местами +29...+31 градус.

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Погода в Киеве

В Киеве 18 и 19 июля будет преобладать сухая солнечная погода. Температура воздуха в субботу будет колебаться в пределах +25...+26 градусов, а в воскресенье будет жарко – до +30 градусов.

Грозит ли Украине новая волна невыносимой жары – прогноз

По словам синоптика Виталия Постриганя, вторая половина лета еще может принести в Украину периоды сильной жары. Он напомнил, что согласно климатическим нормам самые высокие температуры обычно наблюдаются с середины июля до середины августа, поэтому лето еще способно проявить себя с самой жаркой стороны.

В то же время уже на следующей рабочей неделе погодные условия изменятся. Над Европой активизируются циклоны, из-за чего снова станет больше грозовых дождей.

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