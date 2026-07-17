Что делать, если у собаки или кошки обнаружили клеща: инструкция от ветеринаров

Заболевания, передаваемые клещами, не всегда сразу вызывают симптомы.

Проверка домашнего питомца на наличие клещей должна стать частью вашей повседневной рутины, особенно летом. Если вы обнаружите прицепившегося клеща, стоит знать, как правильно удалить его с кожи питомца. Поэтому эксперты поделились с martha stewart всем, что нужно знать владельцам домашних животных об обнаружении клещей у собак и кошек.

Как удалить клеща с вашего питомца?

Чтобы удалить прицепившегося клеща, возьмите его пинцетом как можно ближе к коже питомца, а затем потяните прямо вверх, прилагая равномерное и стабильное давление.

Также следует избегать сдавливания клеща, ведь его раздавливание может затруднить удаление. Кроме того, специалисты не рекомендуют крутить или рывками выдергивать клеща.

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"Голова клеща, впившаяся в кожу, прикреплена к основному телу клеща тонкой кутикулой, в отличие от толстой кутикулы, которая является твёрдым внешним скелетом; следовательно, кручение или резкие движения, вероятно, отделят тело, оставив голову в коже", - объяснил энтомолог из Техасского университета A&M Пит Тил.

После удаления клеща очистите место укуса на теле вашего питомца, рекомендует ветеринар Кендалл Путнам.

Также специалисты советуют поместить клеща в герметичный контейнер или закрывающийся пластиковый пакет, пометить его датой удаления и хранить в холодильнике.

"Если у вашего питомца впоследствии появятся симптомы, ветеринар сможет использовать эту информацию для проведения обследования и, при необходимости, сдать клеща на анализ на наличие возбудителей болезней, передаваемых клещами", - объяснили в материале.

Признаки болезней, передаваемых клещами, у домашних животных

Болезни, передаваемые клещами, не всегда вызывают симптомы сразу, поэтому важно продолжать наблюдать за вашим питомцем после удаления клеща.

"Различные болезни, передаваемые клещами, могут вызывать разные симптомы, и иногда может пройти несколько месяцев, прежде чем признаки станут заметными", - отмечает Путнам.

К типичным признакам относятся лихорадка, вялость, опухшие лимфатические узлы, боль или отек в суставах, неврологические изменения, заболевания почек и аномальные кровотечения.

"Укусы клещей могут сопровождаться сильным зудом, поэтому если ваш питомец часто чешется, у него есть риск образования раны или инфекции", - отмечает Рианнон Келер, ветеринар, специализирующаяся на мелких животных, и основательница компании Evergreen Medical Writing, LLC.

Она добавляет, что у собак чаще всего наблюдаются вялость, лихорадка, хромота, скованность или отечность суставов, бледные десны, синяки или аномальные кровотечения. В то же время кошки испытывают вялость, лихорадку, потерю аппетита, затрудненное дыхание или желтуху.

"Если у вашего питомца после укуса клеща появятся какие-либо из этих симптомов, немедленно обратитесь к ветеринару", - призвали эксперты.

Другие советы ветеринаров

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