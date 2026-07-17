Что делать, если у собаки или кошки обнаружили клеща: инструкция от ветеринаров

Проверка домашнего питомца на наличие клещей должна стать частью вашей повседневной рутины, особенно летом. Если вы обнаружите прицепившегося клеща, стоит знать, как правильно удалить его с кожи питомца. Поэтому эксперты поделились с martha stewart всем, что нужно знать владельцам домашних животных об обнаружении клещей у собак и кошек.
Как удалить клеща с вашего питомца?
Чтобы удалить прицепившегося клеща, возьмите его пинцетом как можно ближе к коже питомца, а затем потяните прямо вверх, прилагая равномерное и стабильное давление.
Также следует избегать сдавливания клеща, ведь его раздавливание может затруднить удаление. Кроме того, специалисты не рекомендуют крутить или рывками выдергивать клеща.
"Голова клеща, впившаяся в кожу, прикреплена к основному телу клеща тонкой кутикулой, в отличие от толстой кутикулы, которая является твёрдым внешним скелетом; следовательно, кручение или резкие движения, вероятно, отделят тело, оставив голову в коже", - объяснил энтомолог из Техасского университета A&M Пит Тил.
После удаления клеща очистите место укуса на теле вашего питомца, рекомендует ветеринар Кендалл Путнам.
Также специалисты советуют поместить клеща в герметичный контейнер или закрывающийся пластиковый пакет, пометить его датой удаления и хранить в холодильнике.
"Если у вашего питомца впоследствии появятся симптомы, ветеринар сможет использовать эту информацию для проведения обследования и, при необходимости, сдать клеща на анализ на наличие возбудителей болезней, передаваемых клещами", - объяснили в материале.
Признаки болезней, передаваемых клещами, у домашних животных
Болезни, передаваемые клещами, не всегда вызывают симптомы сразу, поэтому важно продолжать наблюдать за вашим питомцем после удаления клеща.
"Различные болезни, передаваемые клещами, могут вызывать разные симптомы, и иногда может пройти несколько месяцев, прежде чем признаки станут заметными", - отмечает Путнам.
К типичным признакам относятся лихорадка, вялость, опухшие лимфатические узлы, боль или отек в суставах, неврологические изменения, заболевания почек и аномальные кровотечения.
"Укусы клещей могут сопровождаться сильным зудом, поэтому если ваш питомец часто чешется, у него есть риск образования раны или инфекции", - отмечает Рианнон Келер, ветеринар, специализирующаяся на мелких животных, и основательница компании Evergreen Medical Writing, LLC.
Она добавляет, что у собак чаще всего наблюдаются вялость, лихорадка, хромота, скованность или отечность суставов, бледные десны, синяки или аномальные кровотечения. В то же время кошки испытывают вялость, лихорадку, потерю аппетита, затрудненное дыхание или желтуху.
"Если у вашего питомца после укуса клеща появятся какие-либо из этих симптомов, немедленно обратитесь к ветеринару", - призвали эксперты.
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