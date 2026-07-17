Ученые объяснили, как привычка хранить всю информацию в смартфоне может влиять на нашу память.

Сегодня все больше людей доверяют смартфонам то, что раньше приходилось держать в голове: списки дел, номера телефонов, важные даты, заметки и фотографии. Это, конечно, удобно, но ученые предупреждают, что такая привычка постепенно меняет работу памяти и мышления. Об этом необычном аспекте того, как телефоны влияют на нашу жизнь, пишут эксперты из портала Popular Science.

Как смартфоны влияют на наш мозг - что такое "эффект Google"

Психологи называют это явление когнитивной разгрузкой. Суть проста: человек переносит часть мыслительной работы на внешние носители – телефон, компьютер, календарь или блокнот. В результате мозг понимает, что данные уже находятся в безопасном месте, и перестает тратить силы на их запоминание.

Причем к когнитивной разгрузке относится не только запись важных дел, но и использование напоминаний, голосовых заметок, фотографий и, в целом, сохранение любой информации "на потом".

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Конечно, у такого подхода есть и плюсы: он снижает нагрузку на мозг, а также, когда не приходится постоянно держать что-то в памяти, становится легче сосредоточиться на других вещах. Однако постоянная привычка полагаться на технологии имеет и обратную сторону.

И дело не только в том, что когда человек сохраняет информацию на внешнем носителе, она запоминается значительно хуже. Недавние исследования из журнала Science показали, что такая привычка может ухудшать запоминание любой информации в принципе - даже той, которую мы пытаемся держать в голове.

Современная психология называет это "цифровой амнезией" или "эффектом Google": если мозг знает, что сведения всегда можно быстро найти, он прикладывает меньше усилий для их запоминания, что со временем может снижать эффективность краткосрочной памяти.

Как телефон влияет на мозг - другие потенциальные эффекты

Более того, по данным исследования из портала PubMed, когда человек все чаще доверяет поиск ответов устройствам, его собственная способность быстро принимать решения и вспоминать нужные сведения постепенно ослабевает. И хотя в обычной жизни это незаметно, в ситуации, когда технологии недоступны или ошибаются, такой навык может оказаться очень важным.

Еще одно интересное последствие того, как телефон влияет на человека - люди начинают сохранять практически все подряд. В итоге действительно важные воспоминания и знания хуже закрепляются в памяти, тогда как второстепенные детали нередко запоминаются лучше.

Со временем это приводит к накоплению огромного количества фотографий, заметок и файлов, к которым человек уже почти никогда не возвращается.

Поэтому специалисты советуют соблюдать баланс: стоит записывать действительно важную информацию, но не пытаться сохранить абсолютно каждый момент своей жизни. Иногда полезнее позволить мозгу самому запомнить событие – так память продолжает тренироваться и остается более надежной даже без помощи технологий.

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