'В военном плане вы не проиграете': адмирал США оценил успехи Украины на море

Украина изменила представления об операциях у побережья, и другие страны берут с нее пример. Об этом в эфире "Киев24" сказал американский адмирал Марк Монтгомери, отметив военные успехи Украины на море.
"Украинский флот и украинская разведка изменили представления флота об операциях у побережья. Эти представления полностью пересмотрены", - отметил он.
По словам Монтгомери, все больше флотов других стран следят за тем, что делает Украина, и "избавляются от фрегатов и корветов".
Адмирал также сказал:
"Я не знаю, как вы отвоюете Крым, но в военном смысле вы не проиграете".
Азовское "кладбище"
Как сообщалось, издание The Telegraph отметило, что Украина превратила Азовское море в кладбище для российских кораблей, расширив кампанию по применению морских и дальнобойных беспилотников, сосредоточив удары на российском судоходстве и энергетической инфраструктуре.
По мнению западных экспертов, такая стратегия усиливает экономическое давление на Москву и меняет характер войны.