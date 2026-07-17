'В военном плане вы не проиграете': адмирал США оценил успехи Украины на море

Монтгомери говорит, что не знает, как именно Украина отвоюет Крым.

Украина изменила представления об операциях у побережья, и другие страны берут с нее пример. Об этом в эфире "Киев24" сказал американский адмирал Марк Монтгомери, отметив военные успехи Украины на море.

"Украинский флот и украинская разведка изменили представления флота об операциях у побережья. Эти представления полностью пересмотрены", - отметил он.

По словам Монтгомери, все больше флотов других стран следят за тем, что делает Украина, и "избавляются от фрегатов и корветов".

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Адмирал также сказал:

"Я не знаю, как вы отвоюете Крым, но в военном смысле вы не проиграете".

Азовское "кладбище"

Как сообщалось, издание The Telegraph отметило, что Украина превратила Азовское море в кладбище для российских кораблей, расширив кампанию по применению морских и дальнобойных беспилотников, сосредоточив удары на российском судоходстве и энергетической инфраструктуре.

По мнению западных экспертов, такая стратегия усиливает экономическое давление на Москву и меняет характер войны.

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