Россия с утра атакует объект 'Нафтогаза': работа предприятия приостановлена

Это уже 250-я атака на предприятия "Нафтогаза" с начала этого года.

С самого утра 17 июля Россия проводит массированную атаку дронами на один из объектов газодобычи НАК "Нафтогаз Украины" в Харьковской области, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что в результате обстрела работа предприятия остановлена. На данный момент определить степень и масштаб разрушений невозможно. Угроза повторных ударов сохраняется.

"Сотрудники находятся в укрытиях. Благодаря принятым мерам безопасности никто из персонала не пострадал", – говорится в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что это уже 250-я атака на предприятия "Нафтогаза" с начала этого года.

Российские удары по украинской энергетике – последние новости

Россия систематически атакует дронами и ракетами объекты НАК "Нафтогаз Украины". Так, 6 июля российские войска с самого утра начали массированные удары по газодобывающим объектам "Нафтогаза" в Харьковской области. Тогда пострадал один работник.

В июне российские войска совершили массированную ракетно-дроновую атаку на один из ключевых объектов Группы "Нафтогаз" в Харьковской области. Сначала по объекту наносили удары с помощью дронов, примерно через час последовал повторный удар уже ракетами.

В конце мая РФ в течение суток атаковала дронами нефтегазовую инфраструктуру в Харьковской и Сумской областях. Еще раньше враг нанес удар по нескольким объектам газовой инфраструктуры в Черниговской области, в результате чего были зафиксированы серьезные разрушения.

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