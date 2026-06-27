Рассказываем, какие дни июля 2026 года считаются лучшими для рыбалки по лунному календарю.

Июль считается одним из лучших месяцев для рыбалки, поскольку вода к этому времени уже хорошо прогрета и многие виды рыбы становятся особенно активными. К тому же приятная температура позволяет проводить у водоемов больше времени, увеличивая тем самым шансы на хороший улов.

Впрочем, многие рыболовы ориентируются не только на прогноз погоды, но и на лунный календарь рыбалки, поскольку считается, что фазы Луны могут влиять на активность рыбы.

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Лунный календарь клева рыбы - когда ехать на рыбалку

Известно, что спутник Земли влияет на освещенность ночного времени, приливы и поведение многих водных организмов, поэтому рыбаки с давних времен обращают внимание на лунные фазы наряду с температурой воды, атмосферным давлением, ветром и осадками.

Видео дня

Если посмотреть на лунный календарь за июль 2026 года, можно составить следующую последовательность: с начала месяца продолжается фаза убывающей Луны, затем 14 июля будет новолуние, после которого Луна будет расти вплоть до полнолуния 29 июля. Причем как наиболее благоприятные дни для рыбалки обычно выделяют те, что приходятся на фазу растущей Луны, когда рыба становится более активной и чаще выходит на кормежку.

Также значение имеет положение Луны в знаках зодиака: водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы) обычно считаются более благоприятными для клева, а огненные и воздушные (Овен, Лев, Водолей) – менее удачными.

Соответственно, календарь рыбака отмечает 2–5 и 19–23 числа июля как лучшее время для рыбалки, хотя также достаточно хороший клев возможен 1,6, 17–18, 24–26 и 30 июля. А вот вблизи основных лунных фаз – последней четверти, новолуния и полнолуния – активность рыбы зачастую, наоборот, снижается, поэтому 7–12, 15–16 и 27–28 июля прогнозируется слабый клев. И, наконец, как наименее удачные дни для рыбалки считаются 13–14 и 29 июля.

Лунный календарь рыбака - что еще важно учитывать

Впрочем, не стоит ориентироваться только на лунный календарь - для рыбалки важно учитывать время суток, поведение и привычки рыбы, а также действующие правила и ограничения.

Летом в жаркие дневные часы рыба становится менее активной и хуже реагирует на приманки, поэтому и время, когда можно ловить рыбу, по большому счету ограничивается утром, вечером и ночью.

Хищные виды – щука, окунь, судак – в жару обычно уходят на глубину или прячутся в тени коряг и камыша, где вода прохладнее и удобно устраивать засаду.

А вот мирная рыба – карась, карп, лещ, плотва – в июле чаще держится привычных кормовых мест и активнее питается на рассвете и ночью. Причем днем лучше выбирать глубокие участки рек и озер, где вода остается прохладнее и насыщена кислородом.

Следует также учитывать, что в Украине действуют специальные "Правила любительской рыбалки", которые регулируют, в частности, где и когда нельзя ловить рыбу, какие можно использовать снасти и какой может быть минимальный размер вылова для некоторых видов рыб. Применение сетей, электроудочек и других браконьерских орудий строго запрещено.

Таким образом, даже самый точный лунный календарь рыболова работает только в сочетании с правильным выбором времени, места и снастей.

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