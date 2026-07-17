Один вид доплат к пенсиям и денежному обеспечению украинцев был отменен в начале 2026 года.

Для украинских пенсионеров надбавка к пенсии может быть единственной возможностью увеличить свой доход. Отмена таких доплат является болезненным изменением для многих людей. В начале 2026 года в Украине перестали начислять выплату в размере 10% от прожиточного минимума. Это изменение может затронуть тысячи людей.

Какая доплата к пенсии больше не будет выплачиваться

Доплату к пенсионным выплатам больше не будут давать почетным донорам Украины. Пенсионный фонд сообщает, что 26 января 2026 года потеряли актуальность некоторые положения Закона №931, который устанавливает льготы за сдачу крови.

После указанной даты отменена надбавка донорам к пенсии в размере 10% от базового прожиточного минимума. Ранее благодаря этой доплате украинцы могли увеличить пенсию на 321 гривню ежемесячно.

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Важно отметить, что надбавка донорам больше не будет выплачиваться тем, кто получил этот статус после 26 января. То есть все новые Почетные доноры больше не будут получать доплату, но для старых она сохранится. Напомним, что для такого звания нужно хотя бы сорок раз сдать цельную кровь или щестьдесят раз - плазму.

Таким образом, в список тех, кому положена надбавка к пенсии в Украине за сдачу крови, войдут те, кто уже получил статус Почетного донора до 25 января 2026 года включительно. Им продолжат начислять доплату по старым правилам.

Помимо доплат пенсионерам были отменены некоторые другие льготы для доноров крови. Теперь таким людям не будут давать обязательный день отдыха после сдачи и прибавку к стипендии или военному обеспечению. Также в Украине перестанут выплачивать помощь по нетрудоспособности в размере полной средней зарплаты, которая раньше полагалась трудоустроенным украинцам за две донации за год.

Однако некоторые льготы были сохранены. К примеру, доноры до сих пор имеют право на выходной в день донации, который может быть присоединен к ежегодному отпуску в течение года. Ещё такие украинцы все ещё могут получить бесплатное медицинское обследование перед процедурой, а также обед или его денежную компенсацию после сдачи крови.

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