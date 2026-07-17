Дочь Поляковой показалась с мужем-иностранцем в Украине (фото)

Маша празднует с избранником первую годовщину брака дома.

Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой – Маша – впервые за долгое время появилась со своим мужем Эденом Пассарелли.

На днях девушка опубликовала совместные снимки с любимым в своём Instagram, с которым сейчас находится в Украине. Заметно, что Эден сменил причёску, и вместо длинных волос теперь носит короткую стрижку.

"Семья снова вместе", – отметила Маша.

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Позже Полякова отметила, что сегодня, 17 июля, они отмечают свою первую годовщину брака.

"Вот так мы встречаем годовщину брака в Украине. Смотрите, какой он счастливый", – подчеркнула Маша и показала праздничный стол дома.

Напомним, Мария Полякова – старшая дочь Ольги Поляковой и бизнесмена Вадима Буряковского. Несколько лет назад она переехала в США, где получает образование в музыкальном колледже Беркли.

Летом прошлого года девушка вышла замуж за американца Эдена Пассарелли, с которым познакомилась во время учебы. Их свадьба состоялась в Америке без громких торжеств.

Напомним, ранее старшая дочь Оли Поляковой появилась с возлюбленным во Франции и поделилась забавным лайфхаком.

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