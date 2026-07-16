17 июля в Киеве станет немного свежее

Температура в столице снизится на несколько градусов.

В пятницу, 17 июля, температура в Киеве снизится на несколько градусов, по сравнению с предыдущими днями. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице будет около +19°, а днем воздух максимально прогреется до +25°...+26°. Ожидается солнечная и практически безоблачная погода, без осадков.

Ветер 5-10 м/с. Атмосферное давление останется без изменений - 748 мм ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в пятницу будет ясно. Ночью +17°, днем +29°.

В Луцке будет ясно, ночью +17°, днем +27°.

В Ровно завтра ясно, ночью +17°, днем +27°.

В Тернополе 17 июля ночью +16°, днем +27°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +17°, днем +26°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +17°, днем +27°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем будет +31°, ясно.

В Черновцах в пятницу - ясно, ночью +18°, днем +29°.

В Виннице завтра будет +16°...+26°, переменная облачность.

В Житомире в пятницу ночью +17°, днем +25°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+23°, ясно.

В Черкассах завтра ночью +20°, днем +25°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +26°, переменная облачность.

В Полтаве - ясно, температура воздуха +17°...+22°.

В Одессе 17 июля - переменная облачность, температура ночью +23°, днем +27°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +18°, днем +28°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +18°, днем +29°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +25°, переменная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +16°, а днем +20°, ясно.

В Харькове - ясно, температура ночью +17°, днем +21°.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +24°, переменная облачность.

В Симферополе в пятницу будет ясно, +19°...+28°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +17°, днем +26°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +17°, днем +25°.

Вас также могут заинтересовать новости: