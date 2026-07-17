Не мосты и здания: в Atlantic Council объяснили, каким должно быть восстановление Украины

Самым большим вызовом для Украины после войны, скорее всего, станет демографическая проблема.

Пока продолжаются международные усилия, направленные на прекращение войны РФ в Украине, очень важно также выйти за пределы фронта и обратить внимание на восстановление государства. Об этом пишет бывший глава Николаевской ОГА Виталий Ким для Atlantic Council.

По его словам, это определит будущее Европы на ближайшие десятилетия, имея глубокие последствия для европейской безопасности и способности демократического мира реагировать на международную агрессию.

"С самого начала полномасштабного российского вторжения дискуссия о восстановлении и реконструкции Украины сосредоточивалась преимущественно на цифрах. Прогнозируемая стоимость восстановления в течение последних четырех лет неуклонно росла, и по текущим оценкам она составляет значительно более 500 миллиардов долларов. Пока страны-партнеры и потенциальные институциональные инвесторы обсуждают механизмы финансирования и программы поддержки, чрезвычайно важно четко определить, какой именно страной должна стать Украина после ужасов российского вторжения", - подчеркивает Ким.

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Он считает, что целью не должно быть восстановление и отстройка всего, что было утрачено или повреждено во время войны. Вместо этого восстановление Украины должно сосредоточиться на создании более сильной и экономически конкурентоспособной страны, способной обеспечить своим гражданам безопасность и благосостояние.

"В конечном итоге, настоящим показателем успеха станет не количество отремонтированных мостов или возведенных зданий, а количество украинцев, которые решат строить свое будущее в Украине. Вернутся ли домой украинские семьи, вынужденные покинуть свои дома? Решит ли следующее поколение молодых специалистов остаться и строить здесь свою карьеру? Найдут ли военные ветераны новые возможности и новое чувство цели в стране, за защиту которой они сражались? Ответы на эти вопросы будут определять восстановление Украины", - отметил автор публикации.

Ким подчеркнул, что в прифронтовых регионах Украины, таких как Николаев, предприниматели продолжают инвестировать, нанимать людей и расширять производство в очень сложных условиях, что оказывает положительное влияние на местные общины, доказывая, что восстановление начинается тогда, когда люди верят, что будущее стоит инвестиций. Поэтому, по мнению чиновника, такая логика должна стать ориентиром и для национальных усилий по восстановлению.

"Период восстановления - это идеальное время для создания более современной, безопасной и децентрализованной энергетической сети. Это должно предполагать гораздо больший акцент на возобновляемых источниках энергии и распределенном производстве электроэнергии. Результатом должна стать более надежная электросеть, которая будет привлекательной для инвесторов и способной к более глубокой интеграции в европейские рынки", - добавил он.

В то же время Ким подчеркнул, что самым большим вызовом для Украины после войны, скорее всего, станет демографическая проблема, ведь ни одно государство не может процветать без людей.

"Именно поэтому возвращение домой миллионов украинцев, покинувших страну после полномасштабного вторжения России, является стратегическим приоритетом. Обеспечение привлекательных условий в сферах жилья, здравоохранения, образования и занятости станет ключевым элементом этих усилий. В конечном счете, при планировании восстановления Украины каждая инициатива должна отвечать на один простой вопрос: улучшит ли она жизнь людей? Этот показатель должен лежать в основе усилий по построению лучшей Украины", - отметил чиновник.

По его словам, на данный момент приоритетом остается защита Украины от российского вторжения и обеспечение мира, однако прекращение войны будет недостаточным. Поэтому, как отметил Ким, чтобы одержать победу в будущем, Украина должна стать сильнее, безопаснее, инновационнее и богаче, чем когда-либо прежде.

Восстановление Украины

Ранее Financial Times писала, что восстановление Украины станет окном возможностей для европейского бизнеса. В частности, многие европейские компании уже присматриваются к возможностям в Украине, которые могут открыться для них.

"Завершение войн - дело нелегкое: по данным Центра стратегических и международных исследований, 40 % конфликтов затухают без формального соглашения. Однако проблески прогресса в стратегии послевоенной Украины дают инвесторам сигнал присмотреться к компаниям, которые могут извлечь выгоду из восстановления страны", - отмечают журналисты.

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