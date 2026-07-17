По мнению специалистов, такому поведению есть объяснение.

У большинства людей, которые пользуются интернетом, в смартфоне сохранено огромное количество разных скриншотов, фотографий, цитат, рецептов и подобных вещей. Интересно, что повторно почти никто такую кипу не пересматривает. Психология объясняет это несколькими причинами.

Ранее психологи называли 10 фраз людей, которым безразлично чужое мнение.

Поведенческая психология накопления контента - в чем ее суть

Авторы издания Psychology Today выяснили, по какой причине люди склонны накапливать огромное количество разного цифрового контента, потому что в момент, когда они его увидели, он показался для них важным. Однако потом, как правило, люди просто забывают об этом и больше не пересматривают то, что "заскринили" или сохранили. Оказалось, всему причиной поведенческая психология накопления контента и особенности восприятия, вытекающие из нее.

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Страх забыть

По данным исследователей, человеческая память ограничена, никто не может запомнить абсолютно все. Сохранение "важных" фотографий или скриншотов дает ощущение моментальной безопасности - гарантии, что важная информация не потеряется. Сохраняя информацию, человек больше не полагается на свою память - он доверяет носителю.

Психологи объясняют такой метод когнитивной разгрузкой - люди используют не только телефоны, но и блокноты, компьютеры, календари. Что угодно, лишь бы переложить функцию запоминания чего-либо на другое "устройство".

Возможности, а не только информация

Каждый сохраненный скриншот или фотография - это не только об информации, но и о том, какие возможности она открывает человеку. Например, если вы сохранили себе рецепт супа, то мозг считывает это как выполненное в будущем действия - вы уже придумали, что приготовить потом, и психика чувствует себя безопасно в этом контексте, когда одно из важных дел выполнено хотя бы ментально.

Кроме того, некоторые исследования доказывают, что, сохраняя скриншоты того, что хотели бы сделать потом, мы уже делаем вклад в свое будущее. Некоторые люди даже воспринимают сохраненные фото как цель, как намерение и мотивацию.

Психологическое утешение

Третья причина, которой психологи описывают привычку сохранять все "важное" - это необходимость получить своеобразное утешение для мозга. Человек берет с собой зонтик "на всякий случай" так же точно, как и делает скриншот или сохраняет фото - чтобы важная информация не потерялась. И даже если он никогда больше ею не воспользуется, его утешает мысль, что эта самая информация у него уже есть, и если вдруг ему понадобится, он сможет быстро ее найти.

Однако у такой привычки, как и у многих других явлений, есть вторая сторона - когда сохраненная информация превращается в цифровой мусор. Это происходит при наличии огромного количества скриншотов и фото, среди которых уже затруднительно найти нужный. Попадая в такую ситуацию, человек начинает тревожиться, психика чувствует опасность. Именно поэтому важно периодически чистить свой телефон и удалять информацию, которую вы в данный момент времени считаете бесполезной.

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