Бывалые путешественники назвали 10 мест на планете с самыми красивыми восходами Солнца

Полученные впечатления точно стоят раннего подъема.

Многие туристы во время отпуска "охотятся" за невероятными восходами или заходами Солнца. Однако мир такой огромный! Так как же сделать правильный выбор?

Облегчить поиск туристам решили профессиональные путешественники, которые рассказали крупнейшему в мире тревел-издательству Lonely Planet о своих любимых местах на планете для встречи рассвета.

10 мест в мире с самыми красивыми восходами Солнца

Национальный парк Улуру-Ката Тьюта, Австралия

Азорские острова, Португалия

Гранд-Каньон, Аризона, США

Национальный парк Хванге, Зимбабве

Город Сиемреап, Камбоджа

Город Луангпрабанг, Лаос

Национальный парк Торрес-дель-Пайне, Чили

Остров Самуи, Таиланд

Фэрбенкс, Аляска, США

Занзибар, Танзания

Каждое из этих мест очаровывает любого, кто приезжает туда на восходе Солнце, и эти впечатления точно того стоят потраченных денег и раннего подъема.

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Другие идеи для путешествий в 2026 году

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты назвали места в Европе с самыми чистыми и самыми грязными водами для купания. Возглавил рейтинг Кипр со 100% отличных зон для купания.

Также был назван лучший город в мире для наблюдения за солнечным затмением 2026 года – он находится в Испании.

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