Метинвест Ахметова вошел в число крупнейших инвесторов Украины во время войны

Группа Метинвест вошла в список крупнейших инвесторов Украины по итогам 2022–2025 годов в рейтинге, подготовленном LIGA.net совместно с Федерацией работодателей Украины. За этот период компания инвестировала в украинскую экономику 43,6 млрд грн.

Согласно данным рейтинга, компания Метинвест инвестировала 11 млрд грн в 2022 году, 11,7 млрд грн - в 2023-м, 10,1 млрд грн - в 2024 году и 10,8 млрд грн - в 2025-м.

Средства были направлены на повышение безопасности работников, обеспечение бесперебойной работы производства, реализацию проектов нового строительства на объединенном ГОК в рамках перехода к "зеленой" металлургии, а также развитие собственной генерации электроэнергии.

Видео дня

Первое место в персональном рейтинге крупнейших инвесторов занял конечный бенефициар компаний Метинвест и "ДТЭК" Ринат Ахметов: совокупный объем инвестиций двух его компаний в 2022–2025 годах составил 145,3 млрд грн. Также в первую пятерку рейтинга вошли Юрий Косюк, Виталий Антонов, Геннадий Буткевич и Евгений Ермаков.

Как отмечают авторы исследования, для подготовки первого в Украине персонифицированного рейтинга капитальных инвестиций LIGA.net проанализировала финансовую отчетность, открытые государственные реестры и направила запросы более чем 60 крупнейшим компаниям с украинским капиталом. В рейтинг вошли только компании, официально подтвердившие объемы своих капитальных инвестиций.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения Метинвест обеспечил Украине более 150 млрд грн экспортной выручки и оказал помощь на общую сумму 9,3 млрд грн. Из них 4,9 млрд грн - это помощь армии в рамках инициативы "Стальной фронт".

Также компания неоднократно занимала лидирующие позиции в рейтинге лучших работодателей для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на Метинвест приходится почти треть ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса.

Кроме того, вуз компании "Метинвест Политехника" предлагает ветеранам льготный прием на перспективные инженерные специальности: в вуз их принимают без экзаменов, только по результатам собеседования.