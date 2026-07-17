Туристов предупредили о 'бесплатном' сувенире, который обернется солидным штрафом

Французские власти поясняют, что даже незначительное извлечение природных материалов способствует эрозии побережья.

Желание привезти с собой на память ракушку или горсть песка после отдыха может обойтись туристам очень дорого. Как пишет The Mirror, во Франции за вывоз природных материалов с пляжей предусмотрен штраф до 1 500 евро.

Речь идет о малоизвестном правиле, которое запрещает забирать с французских пляжей природные объекты, в частности ракушки, гальку и песок. Хотя многие отдыхающие считают такие сувениры невинным напоминанием о путешествии, французское законодательство расценивает это как нарушение экологических норм, призванных защитить побережье страны.

Французские власти объясняют, что даже незначительное изъятие природных материалов способствует эрозии побережья и может нанести вред хрупким прибрежным экосистемам.

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Ракушки служат убежищем для мелких морских организмов, а галька и песок играют важную роль в поддержании естественной структуры и стабильности пляжей.

Франция имеет более 5 500 километров материкового побережья и тысячи пляжей, простирающихся вдоль Ла-Манша, Атлантического океана и Средиземного моря. По данным национального агентства по развитию туризма Atout France, ежегодно побережье страны посещают миллионы туристов, поэтому вопрос его сохранения становится всё более актуальным.

Запрет является частью Экологического кодекса Франции (Code de l'environnement), направленного на охрану природного наследия страны.

За незаконный вывоз ракушек, песка или гальки без соответствующего разрешения нарушителям может грозить штраф до 1 500 евро, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Экологи отмечают, что даже если каждый турист заберет всего несколько ракушек или немного песка, в масштабах миллионов посетителей это будет иметь существенные последствия. По данным Европейского агентства по окружающей среде, значительная часть побережья Европы уже страдает от эрозии, вызванной как природными процессами, так и деятельностью человека.

Туристам рекомендуют ограничиться фотографиями

Франция остается одним из самых популярных туристических направлений в мире. Ежегодно страну посещают миллионы иностранцев, многие из которых отдыхают на Лазурном берегу, в Нормандии и на Атлантическом побережье. Местные власти призывают туристов оставлять пляжи в том же состоянии, в каком они их застали.

Министерство иностранных дел Великобритании также рекомендует путешественникам заранее знакомиться с законами страны, в которую они отправляются, ведь даже на первый взгляд безобидные действия могут привести к значительным штрафам.

Поэтому туристам, планирующим отдых во Франции, советуют не брать с собой ракушки, гальку или песок. Вместо этого лучшим способом сохранить воспоминания о путешествии остаются фотографии, которые не наносят вреда природе и не грозят финансовыми санкциями.

Распространенные ошибки, которые допускают туристы

Напомним, по словам исследователей, каждый шестой путешественник допускал культурные ошибки во время отпуска. Например, ел левой рукой в Южной Азии или сморкался за столом в Китае. Интересно, что почти 30% из 2000 опрошенных взрослых не прикрыли плечи и колени во время посещения места поклонения. Также 26% забыли оставить чаевые в Северной Америке, 21% переходили в этой стране дорогу в неположенном месте.

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