HBO снимет сериал по мотивам одной из самых титулованных игр последних лет

Шоураннером сериала по Baldur's Gate станет Крейг Мейзин, автор The Last of Us и Чернобыля.

Американский режиссер, сценарист и продюсер Крэйг Мэйзин, известный по "Чернобылю" и "Одним из нас" (The Last of Us), продолжит сотрудничество с HBO. Об этом сообщает Deadline.

На этот раз он адаптирует для телевидения лучшую игру 2023 года – Baldur’s Gate 3 от Larian Studios. Известно, что сюжет начнется сразу после финала игры и расскажет о новых приключениях знакомых героев, на роль которых планируют позвать актеров озвучки.

Сериал сохранит традицию Dungeons & Dragons и покажет, как новые приключенцы "первого уровня" будут изучать мир, прокачиваться, сталкиваться с разными приключениями (попутно встретившись со старыми героями из Baldur’s Gate 3), и в итоге станут настоящими героями.

К первоисточнику обещают отнестись с "максимальным уважением и любовью", так как Мейзин и сам большой фанат вселенной, наигравший тысячи часов – режиссер даже прошел кампанию в хардкорном режиме. Авторы игры, Larian Studios, в производстве не участвует.

Сроков запуска сериала-продолжения пока нет. Мейзин только начал работать над ним, а впереди еще третий сезон The Last of Us, премьера которого ожидается в 2027 году.

Также в разработке находятся сериальные адаптации God of War, Wolfenstein. Far Cry и Mass Effect.

Меж тем создатели Baldur's Gate 3 сейчас работают над новой частью Divinity. Свен Винке обещает, что геймплей удивит нас, но его покажут ещё нескоро.

