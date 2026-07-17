Бить по украинским АЗС и транспорту станут чаще: ГУР раскрыло планы россиян

В ГУР рассказали, где в первую очередь станет опаснее и как будут действовать оккупанты.

Российская оккупационная армия получила приказ усилить удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре и автотранспорту в прифронтовых районах и приграничных зонах.

Об этом предупредило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны. Отмечается, что в первую очередь удары будут наноситься по автозаправочным станциям, грузовикам, автобусам и легковым автомобилям.

Для проведения этого террора россияне будут задействовать центр перспективных беспилотных систем "Рубикон" и внешних пилотов линейных подразделений оккупационной армии.

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В ГУР сообщили, что для поиска и поражения целей россияне планируют использовать управляемые в режиме реального времени дроны типа "Молния-1", "Молния-2", "Герань-сикер", "Гербера-сикер", "Ланцет", V2U и другие аналогичные беспилотные системы.

"Приказ российских военачальников усилить дронный террор в прифронтовых областях представляет реальную угрозу для гражданского населения Украины", – подчеркнули в ГУР и призвали реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Атаки на украинские АЗС

Как сообщал УНИАН, мэр Харькова Игорь Терехов отмечал, что на уровне правительства необходимо принять государственную программу по защите АЗС и строительству мобильных укрытий для работников и водителей.

По его словам, сейчас враг все чаще применяет дроны на оптоволокне, которые долетают до заправок, поскольку ведется целенаправленная атака на них с целью посеять панику и создать дефицит топлива.

Он подчеркнул, что этой тактике врага нужно противостоять, оказывая поддержку АЗС в установке небольших мобильных укрытий, чтобы люди имели возможность укрыться во время воздушных тревог – как те, кто там работает, так и те, кто приехал заправляться.

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