В Нигерии посреди океана строят город размером с Манхэттен: чем он примечателен

За последние годы работы значительно продвинулись.

Один из самых впечатляющих инфраструктурных проектов в мире обретает реальные очертания посреди океана. Как пишет Adevarul.Ro, миллионы тонн песка используются для создания новой территории, на которой будет построен город, по площади сопоставимый с Манхэттеном, и предназначенный для размещения жилья, бизнеса и современной инфраструктуры.

"Речь идет о Нигерии, где недалеко от мегаполиса Лагос развивается "Эко Атлантик" - город, возведенный на территории, отвоеванной у Атлантического океана. Этот проект, который считается одним из самых амбициозных проектов городского развития в Африке, призван расширить площадь, доступную для застройки, и одновременно защитить побережье от эрозии, которая уже десятки лет сказывается на береговой линии города", - объясняется в материале.

Проект был запущен в начале 2000-х годов, а реализует его компания South Energyx Nigeria Limited в партнерстве с правительством штата Лагос и при поддержке федерального правительства Нигерии.

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По информации консалтинговой компании Royal HaskoningDHV, проводившей исследования и морское проектирование, к июню 2023 года для восстановления территории из моря было использовано более 75 млн кубических метров песка.

По завершении проекта потребуется около 95 млн кубических метров песка, а новый город будет занимать почти 10 млн квадратных метров - площадь, сопоставимую с Манхэттеном в Нью-Йорке.

Первые районы уже застроены

За последние годы работы значительно продвинулись. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте проекта, первые два этапа развития инфраструктуры уже завершены - построены мосты, а также сети водоснабжения и канализации, и застройщики готовятся к расширению на следующие районы города.

""Эко Атлантик" спроектирован как продолжение острова Виктория - одного из важнейших финансовых и жилых районов Лагоса. Для его реализации песок добывают с морского дна и откладывают в определенной зоне, пока не образуется достаточно стабильный грунт для возведения современного мегаполиса", - объясняется в публикации.

На этой территории будут построены жилые кварталы, офисные здания, бульвары, торговые площади и полные сети инженерных коммуникаций, в том числе водоснабжение, канализация, электроснабжение, телекоммуникации и современные системы водоотведения.

Также этот проект направлен на защиту побережья, поскольку Лагос - один из крупнейших прибрежных городов Африки, который уже десятилетиями сталкивается с эрозией, вызванной Атлантическим океаном.

"Исторические карты показывают, что примерно столетие назад береговая линия пролегала почти на три километра дальше в сторону океана, чем сейчас. Со временем волны разрушили значительную часть этой территории, существенно уменьшив площадь суши. Вместо того чтобы просто укреплять существующую береговую линию, проектировщики решили воссоздать старую береговую линию 1905 года. Таким образом, новый город является не только расширением Лагоса, но и защитным барьером против эрозии", - уверяет издание.

Длина такого барьера составит около 8,4 км, однако разработчик проекта указывает общую длину в 8,5 км. Сооружение спроектировано таким образом, чтобы удержать примерно 95 млн кубических метров песка, которые станут фундаментом "Эко Атлантик".

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