Украина превратила Азовское море в кладбище для российских кораблей, – The Telegraph

Украинские беспилотники наносят удары по российским судам, а западные эксперты считают, что новая тактика Киева усиливает экономическое давление на Кремль.

Украина значительно расширила кампанию по применению морских и дальнобойных беспилотников, сосредоточив удары на российском судоходстве и энергетической инфраструктуре. Западные эксперты считают, что такая стратегия усиливает экономическое давление на Москву и меняет характер войны, пишет The Telegraph.

По данным украинского подразделения "Птицы Мадяра", за последние десять дней беспилотники поразили 147 судов, связанных с Россией, в том числе 30 нефтяных и газовых танкеров.

"За 10 дней мы поразили 147 судов, связанных с Россией, фактически перекрыв Азовское море и усилив блокаду Крымского полуострова", – заявили в подразделении.

Видео дня

Параллельно Украина продолжает масштабные атаки на российские нефтеперерабатывающие предприятия. По словам эксперта Центра европейского политического анализа Сергея Макогона, безопасных регионов для российской инфраструктуры больше не осталось.

"В России больше нет безопасного тыла, а расстояние – это уже не защита", – подчеркнул Макогон.

Удары по НПЗ могут парализовать российскую экономику

Советник украинских военных и эксперт Атлантического совета профессор Алан Райли заявил, что украинские дроны целенаправленно выводят из строя важнейшие узлы нефтеперерабатывающих заводов:

"После того как вы демонтируете самые сложные детали нефтеперерабатывающего завода, замену придется осуществлять преимущественно из Китая. Это может занять год или 18 месяцев".

По словам эксперта, большинство российских НПЗ практически не защищены от массированных атак беспилотников.

"Атаки на прибрежные терминалы направлены на то, чтобы сократить экспортные доходы России, а удары по внутренним нефтеперерабатывающим заводам должны привести к остановке экономики и подорвать способность России вести войну. У Владимира Путина очень серьёзные проблемы", – добавил Райли.

По оценке S&P Global Commodity Insights, значительная часть российских нефтеперерабатывающих мощностей временно выведена из строя. На этом фоне Россия уже ограничила экспорт нефтепродуктов и ищет возможности импортировать топливо.

Экономическое давление на Кремль

Авторы материала отмечают, что сокращение экспорта энергоносителей совпадает со снижением доходов российского бюджета от нефти и газа. Кремль вынужден увеличивать субсидии для сдерживания цен на топливо, в то время как финансовый сектор испытывает все большее давление.

В то же время, по данным независимых российских журналистов, темпы набора контрактников также снижаются. Один из военнослужащих, слова которого приводит издание "Верстка", описал ситуацию так:

"Как будто у нас закончились люди. Больше нет дураков, которые хотели бы денег".

Другой собеседник утверждает, что новобранцы проходят всего несколько дней подготовки перед отправкой на фронт.

"Некоторых забирают из тюрьмы, других – прямо с улицы, буквально бездомных. Их обучают три дня и сразу отправляют в зону боевых действий", – сказал он.

Удары по российскому флоту – последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия начала использовать Азовское море для нанесения ударов по Украине. В Москве пытаются найти безопасное место для своих кораблей.

Мэтью Бойс, старший научный сотрудник Центра Европы и Евразии Гудзоновского института, сказал, что контроль России над всей береговой линией Азовского моря "затрудняет Украине развертывание морских беспилотников", но это не означает, что суда в этом районе защищены от украинских дронов и ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: