Шоу расскажет оригинальную историю после событий игровой трилогии.

Майкл Гембл, руководитель серии Mass Effect, поделился свежими подробностями о грядущем сериале по мотивам франшизы, который делает Amazon.

В посте к N7 Day он подтвердил, что шоу продвигается вперёд и уже находится на стадии активной работы над сценарием. Сюжет будет разворачиваться после событий оригинальной трилогии и расскажет совершенно новую историю во вселенной Mass Effect:

"Сериал будет исследовать совершенно новую историю в хронологии вселенной и будет происходить после событий оригинальной трилогии. Это не будет пересказ истории коммандера Шепарда".

По данным Variety, проект официально перешёл в стадию производства ещё в прошлом году, а сейчас команда совместно с BioWare прорабатывает, как именно сериал впишется в существующий канон и какую роль займёт на временной шкале вселенной.

Гембл подчеркнул, что это не будет пересказ событий с командером Шепардом: "Эта история уже принадлежит игрокам".

Интересно, что решение отойти от сюжетной линии оригинальной трилогии повторяет подход Mass Effect: Andromeda. Сериалу предстоит не только представить новых персонажей, но и, возможно, определить, какой из финалов трилогии считается каноном.

Ранее мы рассказывали, что оказывается, над сериалами по Fallout и Mass Effect работают одни и те же люди. Оба шоу делят одну производственную команду.

