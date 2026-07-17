Тайна самого одинокого кита получила неожиданное объяснение: ученые развеяли популярный миф

Необычный кит получил известность благодаря своим вокализациям с частотой около 52 герц.

На протяжении десятилетий один-единственый кит, издающий загадочные звуки, которые никто из его сородичей не слышал, считался "самым одиноким китом в мире". Однако ученые заявили, что эта трогательная история во многом оказалась мифом, не подтвержденным научными данными.

Как пишет Live Science, необычный сигнал впервые был обнаружен в конце 1980-х годов благодаря американской системе подводных гидрофонов, созданной во времена холодной войны для поиска подводных лодок. Исследователи отслеживали источник загадочных звуков более 10 лет, однако так и не смогли увидеть само животное, определить его вид или получить генетические образцы.

Необычный кит получил известность благодаря своим вокализациям с частотой около 52 герц. Это значительно выше, чем характерные сигналы синих и финвалов, которые обычно звучат в диапазоне 10–30 герц. Именно эта особенность породила версию о том, что другие киты якобы не слышат его "голос", из-за чего животное обречено на одиночество.

Видео дня

Однако специалисты подчеркнули, что научных доказательств этому нет.

По словам исследователей, усатые киты способны воспринимать широкий диапазон низких частот, включая 52 герца. Это означает, что другие киты почти наверняка могли слышать загадочный сигнал, хотя неизвестно, распознавали ли они его как привычный способ общения и отвечали ли на него.

Ученые также отметили, что отсутствие ответных сигналов в записях гидрофонов вовсе не означает, что кит действительно путешествовал один. Пассивные акустические системы фиксируют лишь часть происходящего под водой и не способны определить, находились ли поблизости другие животные или взаимодействовали ли они между собой без звуков.

Кем именно был загадочный обладатель необычного голоса, до сих пор остается неизвестным. Среди возможных версий ученые рассматривают синего или финвала с необычной вокализацией, а также гибрид двух видов. Не исключено и существование нескольких китов, способных издавать похожие сигналы.

Исследователи подчеркивают, что история о "самом одиноком ките в мире" появилась скорее благодаря человеческому стремлению наделять животных эмоциями, чем научным фактам. Единственное, что достоверно известно, – в северной части Тихого океана на протяжении многих лет перемещался кит с уникальной акустической сигнатурой, происхождение которой до сих пор остается загадкой.

Авторы исследования отмечают, что современные данные позволяют измерить частоту, продолжительность и направление звука, но не способны ответить на главный вопрос: что именно хотел сообщить этот кит и как воспринимали его сигналы другие обитатели океана.

Другие новости о животных

Ранее сообщалось, что в Великобритании реализуют необычный проект, который предусматривает восстановление природы. Суть заключается в том, что на месте бывших сельскохозяйственных угодий начали создавать дикую экосистему, а одной из главных "рабочих сил" стали бобры.

Также ученые наконец нашли ответ, почему коты облизывают друг друга.

Вас также могут заинтересовать новости: