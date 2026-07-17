'Не упустите шанс': Валевская спела на 'Караоке на майдане', где началась её музыкальная история

Возвращение на знакомую сцену стало для певицы особенно эмоциональным.

В это воскресенье на сцене "Караоке на майдане" выступит звездная гостья – Наталья Валевская. Именно здесь в 2004 году она одержала свою первую крупную победу. Впоследствии Наталья стала победительницей третьего сезона проекта "Шанс", а сегодня возвращается в легендарный проект, чтобы поддержать новое поколение участников.

Возвращение на знакомую сцену стало для певицы особенно эмоциональным. Наталья Валевская вспомнила момент, который изменил её жизнь, и обратилась ко всем, кто сегодня только начинает свой путь.

"2004 год, 9 января я победила. Это было огромное счастье, радость... Я просто приехала, чтобы воспользоваться своим шансом. Есть такие вещи, как знаки. Если они вам встречаются – не упустите своё счастье и не пропустите свой шанс. Вперёд, народ! У вас всё получится, потому что получилось у меня", – поделилась Наталья Валевская.

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Сегодня "Караоке на майдане" – это не только певческий проект, ведь телеканал ТЕТ и "Королевский вкус" вернули легендарное шоу, чтобы поддержать реабилитационный центр "Титановы", где украинские ветераны проходят восстановление после тяжелых ранений.

К съемкам регулярно присоединяются и сами защитники: они выходят на сцену, поют вместе с участниками, делятся своими историями и вдохновляют зрителей силой духа. Во время каждого выпуска все желающие могут поддержать центр, отсканировав QR-код на экране и сделав благотворительный взнос.

А уже 26 июля в 11:00 на Контрактовой площади в Киеве состоятся финальные съемки этого сезона. Все желающие могут стать частью легендарного шоу, поддержать его благотворительную миссию и вместе создать незабываемую атмосферу, которая уже много лет объединяет украинцев.

Смотрите "Караоке на майдане" каждое воскресенье в 11:00 на телеканале ТЕТ и погрузитесь в атмосферу живой музыки, искренних эмоций и пения под открытым небом.

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