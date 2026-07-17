Спецподразделение 'Артан' получило от 'Украинской команды' две мобильные электростанции для обеспечения стабильной связи

Подразделение всегда будет обеспечивать энергетическую автономность и сохранит боеспособность даже в условиях полного отсутствия электричества.

Спецподразделение активных действий "Артан" Главного управления разведки МОУ получило от "Украинской команды" мощные электростанции. Они обеспечат энергетическую автономность подразделения. Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

"Украинская команда" передала защитникам еще две мощные дизельныеэлектростанции. Это надежное оборудование немецкого качества получат бойцы спецподразделения "Артан" Главного управления разведки", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный, бойцы "Артана" выполняют самые сложные и рискованные задачи на разныхнаправлениях фронта.

"Их лиц не видно, но их работу видит вся страна. Уверен, благодаря нашим передвижным электростанциям "Артан" всегда будет иметь энергетическуюавтономность и сохранит боеспособность даже в условиях полного отсутствия электричества", - сказал во время передачи оборудования Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" с 2022 года передала на передовую уже более 600 генераторов, зарядных и электростанций. А всего – почти 1900 тонн помощи более чем на полмиллиарда гривень.

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