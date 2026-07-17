Спецподразделение 'Артан' получило от 'Украинской команды' две мобильные электростанции для обеспечения стабильной связи

Спецподразделение активных действий "Артан" Главного управления разведки МОУ получило от "Украинской команды" мощные электростанции. Они обеспечат энергетическую автономность подразделения. Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

"Украинская команда" передала защитникам еще две мощные дизельныеэлектростанции. Это надежное оборудование немецкого качества получат бойцы спецподразделения "Артан" Главного управления разведки", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный, бойцы "Артана" выполняют самые сложные и рискованные задачи на разныхнаправлениях фронта.

"Их лиц не видно, но их работу видит вся страна. Уверен, благодаря нашим передвижным электростанциям "Артан" всегда будет иметь энергетическуюавтономность и сохранит боеспособность даже в условиях полного отсутствия электричества", - сказал во время передачи оборудования Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" с 2022 года передала на передовую уже более 600 генераторов, зарядных и электростанций. А всего – почти 1900 тонн помощи более чем на полмиллиарда гривень.

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