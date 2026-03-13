Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали, стоит ли игрокам ждать новые дополнения

CD Projekt прокомментировала дальнейший контент для Cyberpunk 2077 на фоне слухов о секретном DLC для Ведьмака 3.

Студия CD Projekt подтвердила, что она не планирует выпускать для Cyberpunk 2077 новые DLC или крупное расширение. Полонникам игры придется подождать Cyberpunk 2, чтобы снова погрузиться в любимую антиутопию.

"У нас нет планов по выпуску дополнительных DLC или расширений. Если что-то изменится, мы обязательно сообщим всем!" – написал официальный аккаунт Cyberpunk 2077.

Единственным крупным дополнением к Cyberpunk 2077 остается Phantom Liberty, вышедший в сентябре 2023-го. Изначально CD Projekt планировала масштабную поддержку "Киберпанка", аналогичную "Ведьмаку 3", включая сразу несколько сюжетных дополнений, но из-за технически проблемного релиза и необходимости исправлять базовую игру, планы изменились.

Финальным контентным обновлением для Cyberpunk 2077 стал апдейт 2.31, вышедший в сентябре 2025 года. Он добавил в RPG новые машины и небольшие квесты для их открытия, автопилот и расширенный фоторежим.

На данный момент команда Cyberpunk 2077 активно трудится над сиквелом. Впрочем, на скорый релиз рассчитывать не стоит: по самым оптимистичным прогнозам, Cyberpunk 2 выйдет не раньше 2030 года. Основная часть CDPR сейчас занята The Witcher 4 (Project Polaris), релиз которого ожидается после 2027 года.

Некоторые детали о Cyberpunk 2 ранее раскрыл создатель вселенной Майк Пондсмит. Он рассказал, что в игре появится еще один город помимо Найт-Сити, и описал его как "Чикаго, где все пошло не так". При этом Найт-Сити тоже останется в сиквеле. А Киану Ривз говорил, что хотел бы вернуться к роли Джонни Сильверхенда.

При этом, по слухам, CD Projekt RED готовит новое большое дополнение для "Ведьмака 3", которое выступит сюжетным мостом между старой трилогией и новым этапом саги. Причем выйти оно может уже в мае 2026 года.

Известный инди-издатель Devolver Digital в прошлом месяце выпустил Reigns: The Witcher – это карточный спин-офф по "Ведьмаку" в жанре стратегического симулятора. В Steam об игре положительно отзываются 91% игроков.

