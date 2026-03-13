Nvidia заявила, что их будущие видеокарты будут в миллион раз быстрее нынешних

Такой скачок станет возможным благодаря усовершенствованным алгоритмам рендеринга и технологиям ИИ.

Корпорация Nvidia заявила, что будущие поколения игровых видеокарт смогут ускорить трассировку лучей до 1 000 000 раз по сравнению с видеокартами на архитектуре Pascal (серия GTX 10). Такой скачок станет возможным благодаря усовершенствованным алгоритмам рендеринга и технологиям ИИ, передает Wccftech.

На конференции GDC 2026 представители Nvidia представили дорожную карту аппаратного обеспечения для трассировки лучей. За последние 10 лет компания уже достигла прироста производительности трассировки пути в 10 000 раз – от видеокарт на архитектуре Pascal до современных решений на базе Blackwell.

Тем не менее производитель считает, что этого недостаточно для достижения фотореалистичного рендеринга в реальном времени, и собирается еще более плотно интегрировать ИИ‑ускорители и RTX‑технологии в будущие поколения GPU. Следующим крупным шагом станет архитектура Rubin, которая появится ориентировочно в 2027-2028 годах.

Такие улучшения должны позволить трассировке лучей в видеоиграх выглядеть ближе к качеству кинематографической графики, одновременно сохраняя игровую производительность на высоком уровне.

По словам компании, игровые видеокарты будущего будут в миллион раз быстрее актуальных GPU в рейтрейсинге и трассировке пути.

Согласно свежему отчету, Nvidia захватила почти весь рынок видеокарт: более 94% дискретных графических карт, которые продаются для настольных компьютеров, поставляются именно Nvidia. Доля AMD упала до 5%, а продажи Intel оказались фактически нулевыми.

В ближайшие годы крупных релизов на рынке видеокарт ждать не стоит. По слухам, GPU следующего поколения задержаться до 2028 года. В условиях дефицита памяти обе компании сосредоточатся на поставках RTX 5000 и Radeon RX 9000 соответственно.

