Популярный юморист рассекретил имя своей дочери (видео)

Популярный украинский юморист и звезда "Лиги смеха" Владимир Черняк, который в третий раз стал отцом, раскрыл имя дочери.

Напомним, жена комика - Юлия - 3 марта родила девочку. Некоторое время родители не показывали малышку и не называли ее имя. Однако на днях Владимир опубликовал новое трогательное видео дочки в Instagram и оригинальным способом раскрыл ее имя. В частности, мужчина показал тортик белого цвета, на котором можно заметить надпись, если снять ленту.

"Мира", - лаконично подписал ролик новоиспеченный многодетный отец, который также воспитывает старшего сына и дочь.

Что известно о Владимире Черняке

Черняк родом из Хмельницкой области. В детстве мечтал стать военным, однако впоследствии начал заниматься КВН. Известность получил после участия в шоу "Рассмеши комика" в 2014 году. Затем Владимир начал активно играть в "Лиге смеха" в команде "Наш формат". Сейчас он публикует юмористические видео в сети.

Напомним, недавно стало известно, что звезда "Дневников вампира" Кэт Грэм впервые стала мамой. Актриса родила мальчика, которого назвала Просперо "Сперо" Наймом.

