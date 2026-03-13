В Ираке разбился американский самолет-заправщик: военные раскрыли потери

В настоящее время обстоятельства инцидента расследуются.

Четверо американских военных погибли в результате падения самолета-заправщика KC-135 США в небе над Ираком. Об этом сообщает Центральное командование США на своей странице в X.

Сообщается, что 12 марта на западе Ирака разбился американский самолет-заправщик KC-135. Из шести членов экипажа подтверждена гибель четверых. На месте продолжаются спасательные работы.

"Обстоятельства инцидента расследуются. Однако потеря самолета не была вызвана вражеским или дружественным огнем. Личности военнослужащих не разглашаются до 24 часов после уведомления ближайших родственников", – отметили в командовании.

Война на Ближнем Востоке: что известно

Издание Bloomberg отмечало, что РФ может помогать Ирану, предоставляя стране разведданные и тактическую поддержку для ударов по США и их союзникам. В то же время, по словам журналистов, истинный масштаб и регулярность такой помощи пока остаются неизвестными.

Между тем СМИ ранее сообщали, что в войну против Ирана на стороне США может вступить Румыния. Отмечается, что Вашингтон обратился к Бухаресту с просьбой разместить на ее территории дополнительные войска для их дальнейшего участия в конфликте.

