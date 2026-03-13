Исполнитель хита 'Пес Патрон' назвал сумму, которую заработал на этой песне за 4 года

Этот трек до сих пор остается популярным.

Украинский певец, солист группы "Karta Svitu" Иван Марунич, который стал известен благодаря песне "Пес Патрон", рассказал о своих заработках.

Не секрет, что трек о отважном псе Патроне вышел в августе 2022 года и сразу стал вирусным. Сейчас он имеет более 7 миллионов просмотров на YouTube. По словам исполнителя, этот хит принес им несколько тысяч долларов.

"Мы, честно говоря, не подсчитывали. Где-то 5-6 тысяч долларов за четыре года точно", - ответил Иван в проекте "Ранок у великому місті".

Также артист рассказал о встрече с экс-премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который приезжал в Украину на четвертую годовщину полномасштабной войны и спел фразу из песни "Пес Патрон".

"Мы приехали на киевский вокзал и спели несколько песен. И так случилось, что, когда у нас заканчивался концерт, в этот промежуток Борис Джонсон ожидал ли интервью, или какое-то событие. Это было случайно, мы встретились в лаундж-зоне. А фраза из песни: "Хто тримає цей район?" открывает все возможности", - добавил Марунич.

